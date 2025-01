Von Ball bis Umzug: Das ist beim Fasching im Ries geboten

Die besinnliche Weihnachtszeit ist vorbei und obwohl die Faschingssaison offiziell längst eröffnet ist, geht es erst jetzt richtig los. Das Ries zählt zwar nicht zu den Faschingshochburgen in Deutschland, doch auch hier werden Gardetreffen, Umzüge und Bälle veranstaltet. Einige von ihnen haben einen fixen Platz im Jahreskalender. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gibt es hier einen Überblick.

Zu den begeisterten Faschingsfans zählen traditionell die Megesheimer. Laut Isabell Beyrle, erste Vorsitzende des Vereins, geht es wie immer los mit dem Rupferball am 1. Februar um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Megesheim. Ebenfalls ein Fixtermin ist der Kinderfasching, der dieses Jahr am 15. Februar um 14 Uhr auch in der Turnhalle beginnt.

Faschingsumzug in Megesheim am 2. März

Weil die Kinder erfahrungsgemäß am Tag nach ihrer Sause noch motiviert sind, haben die Faschingsfreunde den ehemaligen Seniorenfasching umbenannt und konzeptionell erweitert: Zum „Bunten Nachmittag“ am 16. Februar ab 14 Uhr sind Jung wie Alt eingeladen. Der Faschingsgottesdienst findet am 1. März um 18 Uhr statt. Die Megesheimer Garde wird am 27. Februar den Weiberfasching in der Turnhalle mit eigenen Showeinlagen unterhalten. Am 2. März um 14 Uhr gibt es den großen Umzug zu sehen. Gefeiert der Abschluss beim Kehraus am 4. März um 19 Uhr im Gasthaus zum Hirsch, das nach dem Brand wieder geöffnet hat. „Wir freuen uns auf ein friedliches närrisches Treiben und sind dankbar um die vielen ehrenamtlichen Helfer im Dorf“, sagt Beyrle. Um Punkt Mitternacht ist dann Schluss und die Fastenzeit beginnt.

Nach einem Jahr Pause gibt es dieses Jahr wieder den Blaulichtball in Nördlingen: Am 22. Februar geht der Ball mit dem Motto „Heiß auf Eis und schee im Schnee“ im Klösterle über die Bühne. Programmpunkte sind wieder das Derblecken beim Marktgespräch, die Büttenrede des Türmers und die bunte Mitternachtsshow.

Fasching im Ries 2025: Viele traditionellen Bälle und Partys

Ebenfalls geschätzt sind die Bälle der Faschingsfreunde Amerdingen. Los ging es bereits mit dem Hofball am 11. Januar. Vorsitzender Andreas Fürst berichtet, dass auch die Faschingsfreunde Amerdingen ihren ehemaligen Seniorennachmittag unbenannt haben. Der „Fasching Deluxe“ am 19. Januar ab 14 Uhr am selben Ort ist also ein Tanznachmittag mit Kaffee und Kuchen und mehr. Höhepunkt ist das Narrenbaumstellen am 25. Januar um 16 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Narrenmesse um 17.30 Uhr und dann die Narrenparty um 19.30 Uhr in der Turnhalle.

Im Sportverein Herblingen/Hochaltingen hat sich die Tanzgarde etabliert. Das Kindergardetreffen hat bereits stattgefunden, der Vereinsfasching geht am 22. Februar um 19 Uhr in der Festhalle Herblingen mit einem Programm der Tanzgarde über die Bühne.

Secondhand-Kostümmarkt beim Rieser Fasching 2025

Die Narrenzunft Neresheim veranstaltet ihren Hofball am 11. Januar ab 19.30 Uhr und den Brauchtumsabend mit Narrenbaumstellen am 18. Januar. Das Hexengericht am 27. Februar wird auf dem Marienplatz in Neresheim ausgetragen, ansonsten finden alle Veranstaltungen in der Härtsfeldhalle Neresheim statt.

Fixtermine für die Faschingssaison sind zudem der Sportler-Faschingsball des FV Utzmemmingen am 15. Februar in der Römerhalle und den Faschingsball der Pfadfinder Wallerstein am 1. März in der Mehrzweckhalle Wallerstein. Heuer lautet das Motto „Luft Feuer Wasser Erde“. Am 15. Februar steigt auch im Goldbachsaal in Baldingen der Ball der Vereine. Ebenfalls in Baldingen, diesmal im Schützenheim, veranstalten die Goldbachschützen am 1. März den Schützenfasching.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Sankt Salvator hat gemeinsam mit der Kolpingfamilie Nördlingen einen Kinderfasching auf dem Programm: am 15. Februar um 15 Uhr im Pfarrsaal. Wer noch kein Kostüm hat, kann sich zuvor beim Secondhand-Faschingsmarkt einkleiden: Der Markt findet am 24. Januar von 15 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Salvator statt.

In Laub veranstaltet der Sportverein einen Sportlerball: am 22. Februar im Sportheim des SV Laub. Ein weiterer Fixstarter im Rieser Fasching ist der Weiberfasching der Freiwilligen Feuerwehr Hainsfarth und des Sportvereins, am 27. Februar in der Mehrzweckhalle. Der Kinderfasching findet ebenfalls in der Mehrzweckhalle statt, und zwar am 3. März. Auch in Ehingen am Ries wird gefeiert: Am 15. Februar laden die Vereine des Orts zum großen Faschingsball ein. Der Ball steigt im Gemeindevereinszentrum Ehingen, die Megesheimer Faschingsgarde hat einen Gastauftritt.