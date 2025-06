Mädchen verprügeln 13-Jährige am Autoscooter

Auf der Nördlinger Mess‘ haben drei Mädchen bei einem körperlichen Angriff eine 13-Jährige verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach sei es am Freitagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. In der Nähe der Autoscooter soll ein 13-jähriges Mädchen mit drei Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren in einen Konflikt geraten sein.

Dem Bericht zufolge sollen die drei mutmaßlichen Täterinnen die Geschädigte an den Haaren gezogen haben. Dem Mädchen gelang es demnach zunächst, sich zu entfernen, kurze Zeit später trafen die Beteiligten in der Würzburger Straße aber erneut aufeinander. Auch dort eskalierte die Situation.

Die Angreiferinnen sollen das Mädchen erneut attackiert haben, zogen sie abermals an den Haaren, stießen sie gegen einen geparkten Pkw und warfen sie anschließend zu Boden. Dort schlugen sie der Polizei zufolge mit der flachen Hand auf die 13-Jährige ein und traten ihr gegen das Schienbein. Die Geschädigte erlitt dabei Kopfschmerzen, sowie mehrere Schürfwunden an Händen und Knien. Die mutmaßlichen Täterinnen wurden vom Festgelände verwiesen und es wurde Anzeige gegen sie erstattet.

