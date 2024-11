Niederhofen diskutiert Großprojekte: Gemeindehaus, "Krone" und Kläranlagensanierung

Die Sanierung ihres Gemeindehauses stand bei der Bürgerversammlung in Niederhofen im Mittelpunkt des Interesses, aber auch der Dauerbrenner „Krone“. In der Diskussion wurden die Folgekosten für die Bürgerinnen und Bürger angesichts großer Zukunftsaufgaben wie der Kläranlage Oettingen – erste Kostenschätzungen gehen von 22 Millionen Euro aus – thematisiert.

Um Geduld bei der Krone warb Bürgermeister Thomas Heydecker, denn ab kommendem Jahr startet der Betrieb des Hotels und dieses Projekt sei einzigartig in der Region. Anfragen zu touristischen und gewerblichen Buchungen seien bereits zu verzeichnen. Die hohe Förderung mit 18 Millionen Euro führte Heydecker noch an, dass das Gebäude vor 600 Jahren erstellt wurde und betonte, dass die Kläranlagensanierung nicht vom Hotelbau beeinflusst wird. Im Bericht nannte er 5365 Einwohner in der Gesamtkommune, für Niederhofen und Lohe etwa 160 Personen. Der Gesamthaushalt beläuft sich auf 44,3 Millionen Euro. Dass die Verwaltung gut gewirtschaftet habe, schlug sich in einer Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt von 2,6 Millionen Euro nieder.

50 000 Euro für Gemeindehaus-Umbau in Niederhofen eingeplant

Für den Umbau des Gemeindehauses in Niederhofen seien 50 000 Euro eingeplant. Der Wasserschaden wurde beseitigt und der Bauhof wird in zeitlich freien Kapazitäten weitere Arbeiten ausführen. Herausgestellt habe sich, so ergänzte Ortssprecher Bernhard Raab, dass das in den 1980er Jahren aufgebrachte Dach undicht sei und komplett neu eingedeckt werden muss. Dach, Fassade und Hofbereich sollen im kommenden Jahr erneuert werden, sodass im August 2026 das Feuerwehrfest gemeinsam mit Erlbach gefeiert werden kann. Für die geleistete Mithilfe dankte Raab allen, stellvertretend Kommandant Franz Helmle und Vorstand Thomas Dietrich.

Bei den Bauprojekten nannte das Stadtoberhaupt die Sanierung der Hauptstraße in Niederhofen und den vor einem Jahr aufgestellten Funkmast. Hier ging ein Raunen durch den Saal. Ein Anbieter sendet bereits, aber die Kontaktaufnahme mit weiteren Anbietern erweist sich schwierig, hieß es. Ein Bürger hatte einen privaten Kontakt ausfindig gemacht, um den sich die Stadtverwaltung kümmern will.

Lösung für Parksituation am Cafè in Lohe wird gesucht

Weiter ging es unter anderem mit der Parksituation am neu eröffneten Café in Lohe. Dort sucht man eine Lösung für die Parksituation. Zu den Baumaßnahmen am Gemeinschaftshaus wünschten sich die Bürger rechtzeitige Informationen. „Wir helfen gerne mit“, war der Konsens. Laut Stadtbaumeister Stefan Mayer sind die Ausschreibungen vorbereitet, die Vergabe könnte bis Januar erfolgen. Die Neugestaltung des Hofbereichs muss sorgfältig überlegt werden, hieß es dazu. Weiterhin gab es Kritik an der Pflege der straßenbegleitenden Gräben, denn Mulchmaterial bleibe liegen und schwemme bei Starkregen aus. Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts müssten eingehalten werden, gab der Stadtbaumeister zu bedenken.

Bürgermeister Heydecker schloss die Versammlung mit Dank für das Engagement von Ortssprecher Bernhard Raab und lobte die Bürgerschaft für ihr Interesse. Für ihn zeige dies den guten Zusammenhalt, dass die Dorfgemeinschaft in Niederhofen funktioniere und Interesse am Heimatort bestehe.