Neuer Anstrich für Rathaus, Heimatmuseum und Gemeindehaus in Niederhofen

Der Stadtrat Oettingen gibt Mittel frei für Malerarbeiten. Geprüft werden soll außerdem, ob sich die VG Oettingen an den Kosten für das Rathgeberhaus beteiligt.

Im Oettinger Rathaus werden nicht nur die Amtsgeschäfte für Stadt und Stadtteile geführt, dort ist auch der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oettingen. Bislang gab es eine interne Vereinbarung, die besagt, dass bei Sanierungen und Reparaturen in den von der VG mitbenutzten Räumen die Kosten aufgeteilt würden. Einen Teil der Rechnung begleicht die Stadt, der andere wird von der VG übernommen. Nachdem nun Malerarbeiten am sogenannten Rathgeberhaus in Auftrag gegeben wurden, wollte ein Stadtrat in der jüngsten Sitzung wissen, ob die Kosten auch dafür aufgeteilt werden sollten.

Südliche Seiten des Oettinger Rathauses werden gestrichen

Das Rathgeberhaus grenzt südlich an das Fachwerkgebäude, gehört aber zum Rathaus dazu. Es geht um einen Auftragswert von rund 27.600 Euro. So viel sollen die Malerarbeiten auf der südlichen Seite kosten, wie Stadtbaumeister Stefan Mayer erklärt. Der westliche Teil, der in Richtung Hofgarten ausgerichtet ist, werde erst dann renoviert, wenn die Arbeiten an der Krone abgeschlossen seien.

PWG-Stadtrat Rudolf Oesterle wollte von der Verwaltung wissen, ob sich die VG eben an den Kosten beteilige. Bürgermeister Thomas Heydecker entgegnete, dass dies überprüft werden könne. Stadtrat Bernhard Raab (Stadtteilliste Oettingen) erinnerte sich daran, dass dies bei einer ähnlichen Vergabe bereits so gehandhabt wurde. Daraufhin sagte Geschäftsstellenleiter Günther Schwab, dass dies zumindest bei Arbeiten im Inneren des Hauses gemacht worden sei.

Nicht nur das Rathaus erhält einen neuen Anstrich, sondern auch am Heimatmuseum und am Gemeindehaus in Niederhofen sind Malerarbeiten vorgesehen. Während am Rathaus der Malerbetrieb Baur aus Oettingen den Zuschlag erhielt, gab für die anderen beiden Gebäude die Firma Rauch aus Nördlingen das günstigste Angebot ab und erhielt somit den Zuschlag. Rund 10.800 Euro kosten die Arbeiten in Niederhofen, rund 20.200 Euro der Anstrich am Heimatmuseum.

Neue Fenster für das Heimatmuseum und das Gemeindehaus in Niederhofen

Zuvor ist jedoch noch einiges zu tun, an beiden Gebäuden werden noch die Fenster getauscht. Einstimmig vergab der Stadtrat den Auftrag in Höhe von 59.250 Euro an die Firma Klopfer aus Oettingen. Auf eine Nachfrage Oesterles sagte Heydecker, dass die Arbeiten bereits im Haushalt 2022 inbegriffen gewesen seien. Es handelte sich somit nicht um einen Vorgriff auf den diesjährigen Haushalt.

Ebenfalls festgelegt wurden in der Sitzung Maßnahmen aus dem Projektfonds "Innenstadt beleben", darin wird unter anderem das Fundament für den Maibaum im Gruftgarten aufgeführt.

Stadtrat Rudolf Löhe (CSU/FWG) sagte außerdem, dass er den Abbau der Bänke im Steinerbachviertel bedaure. Heydecker schlug vor, das Thema mit in den nächsten Bauausschuss zu nehmen.