Nördlingen

18:00 Uhr

Baustelle Sixengarten: Pop-up-Biergarten beim Stabenfest

Die Baustelle am Nördlinger Sixengarten: Bis zum Stabenfest wird das Projekt nicht fertig.

Plus Der neue Sixengarten wird zum Nördlinger Stabenfest am kommenden Wochenende nicht fertig. Was sich das fürstliche Brauhaus stattdessen einfallen hat lassen.

Von Martina Bachmann

Das mit dem Wetterbericht ist ja immer so eine Sache, gerade, wenn es um langfristige Prognosen geht. Wenn aber für den Stabenmontag 14 Stunden Sonne und 19 Grad vorhergesagt werden, dann glaubt man den Meteorologen doch gerne. Und stellt sich vor, wie schön es sein wird, an diesem Nördlinger Feiertag im Sixengarten unter einem schattigen Baum... Doch daraus wird heuer in dieser Form nichts.

