Nördlingen

16:55 Uhr

Erfrischendes Nördlingen: Wo die Stadt bei Hitze Abkühlung verspricht

Plus Im Hochsommer macht die Sonne den Stadtbesuch manchmal unerträglich. Manch einem zu spärlich, bietet Nördlingen doch mehrere Wege rascher Abkühlung.

Von Marlene Eberhardt Artikel anhören Shape

Ein Julitag in Nördlingen: Das Quecksilber auf dem Thermometer klettert immer weiter in die Höhe. Nur wenige Menschen schlendern träge durch die Fußgängerzone, viele vermeiden die pralle Sonne und ruhen sich im Schatten hoher Bäume aus. Oder sie tummeln sich in Scharen unter Sonnenschirmen vor den Eisdielen, tropfende, farbenfrohe Kugeln vor sich. Es gibt ein H-Wort, das allen auf der Zunge liegt: Oh, diese Hitze …!

Kühl drängt ein klimatisierter Schwall aus einer sich öffnenden Ladentür gegen eine Wand aus drückend heißer Luft. Ein kaum merklicher Windhauch lässt vor den Schaufenstern helle Sommerkleider flattern, dunkle Brillengläser blitzen in der Sonne auf. Mit den ersten Schweißperlen auf der Stirn verlangt der Körper nach Abkühlung, das Ziel heißt: Kneippanlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen