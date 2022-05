Nördlingen

vor 3 Min.

Gerd-Müller-Statue am Berger Tor? So könnte es zum Bürgerentscheid kommen

So sieht der Entwurf für die Gerd-Müller-Statue am Standort Berger Tor nach einem Entwurf des Künstlers Herbert Deiss aus.

Plus Wird die Gerd-Müller-Statue doch nicht am Berger Tor gebaut? Eine Initiative will einen Standort in der Nördlinger Innenstadt. Ein Bürgerentscheid scheint möglich.

In knapp drei Monaten soll es so weit sein: Am 15. August will die Stadt Nördlingen feierlich die Statue zu Ehren Gerd Müllers einweihen – jedenfalls wenn alles nach Plan läuft. Doch das könnte sich möglicherweise ändern. Denn eine Initiative stellt sich gegen den künftigen Standort am Berger Tor und will einen Bürgerentscheid herbeiführen.

