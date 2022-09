Nördlingen

29.09.2022

Parfümerie Finck schließt einen Standort in Nördlingen

Die Inhaberin der Parfümerie Finck, Andrea Kunzmann, muss aus wirtschaftlichen und personellen Gründen die Filiale in der Löpsinger Straße schließen.

Plus Nicht nur die gestiegenen Heizkosten sind ein Grund für das Aus. Inhaberin Andrea Kunzmann sagt, wie es jetzt mit der Filiale in der Fußgängerzone weitergeht.

Von Matthias Link

Die Parfümerie Finck schließt ihren Standort in der Löpsinger Straße in Nördlingen zum nächsten Marktsonntag am 23. Oktober. Inhaberin Andrea Kunzmann sagt, dass die wirtschaftliche und personelle Situation sie zu diesem Schritt veranlassten. Während der Pandemie suchten die Kunden die Filiale seltener auf. Hinzu kommen die gestiegenen Gas-Heizkosten für das ganze Haus, das Kunzmann gemietet hat. Drei ihrer Verkäuferinnen schieden zudem aus unterschiedlichen Gründen aus, und es sei nicht leicht, Einzelhandelskauffrauen zu finden.

