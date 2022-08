Nördlingen

vor 31 Min.

Zu wenig Personal: Geschäfte im Ries müssen tageweise schließen

Einzelhandel und Handwerk haben in Nördlingen mit Personalmangel zu kämpfen.

Plus Personalmangel führt zu zeitweisen Schließungen in Handel und Handwerk in Nördlingen. Markus Pisko sieht die Lage für die Metzgerei-Branche kritisch und zieht einen Ikea-Vergleich.

Montags ist nun dicht: Die Parfümerie Finck macht an diesem Tag in der Löpsinger Straße nicht mehr auf, auch bei der Metzgerei Pisko bleibt seit einigen Wochen die Theke im Cap-Markt leer: Sie haben zu wenig Personal. Auch Angebote wie der Party-Service der Metzgerei könnten künftig wegfallen.

