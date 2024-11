Sieg für Minderoffingens Schützinnen im ersten Riesgau-Derby

Nun haben auch die Baldinger in der Luftgewehr-Bezirksoberliga eine Niederlage einstecken müssen, genauso wie die Oettinger, die weiterhin sieglos auf dem letzten Tabellenplatz liegen. Die Aufsteigerinnen aus Hausen-Seglohe schaffen es ebenfalls noch nicht, in der Bezirksliga Fuß zu fassen und bilden nach wie vor das Tabellenschlusslicht. Das erste Riesgau-Derby zwischen Minderoffingen und Kösingen entschieden die gastgebenden Edelweißschützinnen eindeutig für sich.

In der Bezirksoberliga war Baldingen zu Gast bei Branchenführer Monheim. Heidi Hurler bekam es gleich mit einem Hochkaräter zu tun und hatte, obwohl Monheims Schwertberger nicht an ihre gewohnte Leistung anknüpfte, um zwei Ringe das Nachsehen. Ähnlich wie ihre Teamkollegin Paulina Ruf, die bis auf weniger als vier Ringe Rückstand nicht an ihren Rivalen herankam, ließen sich Karl Lechler und Jannik Riefle von den 98er- und 99er-Serien ihrer Duellpartner den Schneid abkaufen. Allein Lukas Egetenmeier hielt bei der ersten Schlappe (1:4) der Goldbachschützen die Fahne hoch, weil er sich mit einem knappen Vorsprung von einem Zähler einen Einzelsieg sicherte.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Oettingen unterliegt Unterschöneberg nur knapp

Die Oettinger trafen auf die Immergrünschützen aus Unterschöneberg. Trotz schwacher Abschlussserie (87 Ringe) gewann Aylina Sailer ihr Match um vier Ringe. Ebenso beendete Jan Weigl seinen Wettkampf nur mit mageren 90 und 91 Zählern, womit er seiner Gegnerin die Tür zum Sieg öffnete. Bei Christoph Sailer war es die Schwächephase von 92 Ringen, die ihn in die Knie zwang. Genau wie ihre zwei Schützenbrüder wartet auch Sabine Beutel weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Punktegarant Michael Beutel holte sich ein weiteres Mal mit einer glänzenden 100er-Serie einen Gewinnerpunkt bei der 2:3-Niederlage der Rieser.

In der Bezirksliga absolvierten Minderoffingen und Kösingen das erste Riesgau-Derby der Saison. Minderoffingens Franziska Straub nahm Peter Volland Runde für Runde ein paar Ringe ab und ergatterte so einen Siegerpunkt für die Edelweißschützinnen. Ihre Mannschaftskollegin Tina Eichberger trumpfte dank zweier 99er-Serien mit grandiosen 390 Ringen auf, worauf Kösingens Ulrich Öchslein keine Antwort fand. Für die Gäste aus Kösingen sorgte Markus Grubauer für einen Ehrenpunkt, weil der Hubertusschütze dank zweier 96er-Serien stets die Oberhand über Ursula Kerle behielt. Cornelia Mayer steuerte ebenfalls einen Gewinnerpunkt zu dem 3:1-Erfolg der Minderoffingerinnen bei, weil sie ihren ersten Einzelgewinn mit einer Differenz von sieben Zählern auf Kontrahentin Gisela Kahn verbuchen konnte.

Aufsteiger Hausen-Seglohe kommt nur zu einem Ehrenpunkt in Schretzheim

Die Neulinge in der Bezirksliga aus Hausen-Seglohe fuhren zum Tabellenführer nach Schretzheim. Sowohl Sophia Schreitmiller als auch Anna Holzmeier zeigten ihr Können, wobei sich Holzmeier dank zwei 96er-Serien sogar Saisonbestleistung schoss. Jedoch spielten beide Hausenerinnen beim Kampf um den Siegerpunkt nur eine Nebenrolle. Da reihte sich Jessica Mongold mit ein, da sie bei einer Differenz von 13 Ringen uneinholbar ins Hintertreffen geriet. Mit großen Siegerambitionen trat Katharina Thorwart an die Feuerlinie. Dank tollen 389 Zählern wurde sie ihrer Rolle gerecht und trug damit zumindest einen Ehrenpunkt zu der 1:3-Niederlage der Schützengilde bei.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Monheim 1:4 (1886:1906). Hurler – Schwertberger 379:381; Egetenmeier – Gnugesser 380:379; Lechler – Nigel 373:382; Riefle – Christ 380:386; Ruf – Kuba 374:378

Oettingen – Unterschöneberg 2:3 (1879:1888). M. Beutel – Leutenmaier 392:385; Ch. Sailer – Rolle 381:383; S. Beutel – Radinger 372:380; Weigl – M. Rättig 369:379; A. Sailer – B. Rättig 365:361

Tabelle:

Monheim 6:0 12:3 5732 Buchdorf-Baierfeld 4:2 10:5 5655 Unterschöneberg 4:2 7:8 5661 Baldingen 4:2 7:8 5650 Offingen 0:6 5:10 5627 Oettingen 0:6 4:11 5639

Bezirksliga im Überblick:

Minderoffingen – Kösingen 3:1 (1516:1500). Straub – Volland 387:381; Eichberger – Öchslein 390:381; Kerle – Grubauer 368:374; Mayer – Kahn 371:364

Hausen-Seglohe – Schretzheim 1:3 (1508:1536). Thorwarth – Miehlich 389:388; Holzmeier – Hergöth 380:382; Schreitmiller – Anzenhofer 370:384; Mangold – Wurm 369:382

Tabelle:

Schretzheim 8:1 9:3 4573 Sulzdorf 8:1 9:3 4531 Minderoffingen 4:5 6:6 4538 Ebermergen 4:5 5:7 4427 Kösingen 2:7 3:9 4471 Hausen-Seglohe 1:8 4:8 4492