Oettinger Schützen ehren ihre Könige

Johannes Knoll, Philipp Schlackl, Volker Sailer und Markus Däubler sichern sich die Königswürde in Oettingen.

Die königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft 1445 Oettingen hat bei ihrer alljährlichen Königsfeier ihre besten Schützinnen und Schützen geehrt. Der Jungschütze Philipp Schlackl überzeugte mit einer Serie von 90 Ringen mit dem Luftgewehr. Ebenfalls mit dem Luftgewehr triumphierte Schützenmeister Christoph Sailer mit 99 Ringen. In der Luft- sowie der Sportpistole setzte sich Günther Zapke mit 88 und 90 Ringen gegen seine Schützenkameraden erfolgreich durch. Im Kleinkaliber überzeugte Karl Beutel mit starken 95 Ringen.

Nach großem Applaus für die erfolgreichen Schützenkollegen verkündete Sportwart Johannes Knoll die besten Teiler in den jeweiligen Disziplinen: Den Jugendpokal sicherte sich Dominik Eckert, welcher mit einem hervorragenden 11,6-Teiler mit dem Luftgewehr triumphierte. Auch der Schützenmeister Christoph Sailer sicherte sich im Luftgewehr den Pokal, er setzte sich mit einem 22,4-Teiler gegen seine Kameraden durch. In der Luftpistole zog Michael Beutel mit einem 69,4-Teiler an allen vorbei und der Pokal für den besten Teiler mit der Sportpistole ging an Volker Sailer mit einem 588-Teiler. Im Kleinkaliber überzeugte Lisa Beutel mit einem 139,3-Teiler. Nach den Ehrungen der besten Teiler wurden die Könige verkündet: Philipp Schlackl (Jugendkönig,340,1-Teiler), Johannes Knoll (König Luftgewehr, 59,8-Teiler), Volker Sailer (Sportpistole, 81-Teiler) und Markus Däubler (Kleinkaliber, 280-Teiler). (AZ)