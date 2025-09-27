Polizeichef Andreas Schröter: „Ich bin froh, wenn diese Baustelle weg ist“

Schon seit einigen Jahren war die Zahl der Verkehrstoten im Landkreis Donau-Ries nicht mehr zweistellig. Und im Ries waren die Zahlen glücklicherweise sogar sehr gering, wie der Leiter der Nördlinger Polizeiinspektion, Andreas Schröter, am Donnerstagabend im Stadtrat vorstellte: 2023 starben zwei Menschen auf den Straßen im Ries, 2024 waren es drei. 2025 sind im Gebiet der PI Nördlingen leider schon zwei Personen bei Unfällen zu Tode gekommen. Die Zahl für den gesamten Kreis hat sich in dieser Woche deutlich erhöht. Denn bei Unfällen auf der B2 bei Monheim und Kaisheim sind allein in dieser Woche drei Menschen gestorben. Damit liege man aktuell bei sieben Verkehrstoten, sagte Schröter: „Ich hoffe wirklich, dass es nicht zweistellig wird.“

Schröter stellte im Rat die Verkehrs- und die Kriminalstatistik für das Ries vor. Erstere zeigt, dass vor allem die Zahl der Kleinunfälle deutlich zugenommen hat. Mit 548 Wildunfällen gab es beispielsweise 2024 deutlich mehr als noch 2023, als es 470 waren. In diesem Jahr hätten sich zum Stichtag bereits 383 ereignet, sagt Schröter: „Das besorgt uns schon.“ Es gebe Hochzeiten für diese Unfälle: morgens zwischen 5 und 7 Uhr sowie abends zwischen 21 und 23 Uhr: „Da ist am meisten Wild unterwegs.“ Fast ausschließlich handle es sich bei den Tieren um Rehe oder Hasen. PWG-Stadtrat Johannes Ziegelmeir sagte, die Wildunfälle verteilten sich auf den gesamten Kreis, es gebe keinen Schwerpunkt. Da Wildschweine kaum in die Unfälle verwickelt sind, meinte er: „Die Wildsau ist ein mustergültiges Tier und vielleicht intelligenter als Rehe.“

Schon 22 E-Bike-Unfälle im Ries: sieben Menschen schwer verletzt

Auf E-Bikes und E-Scooter ging Schröter gesondert ein, denn sie sind deutlich öfter in Unfälle verwickelt als in den Jahren zuvor. 2025 habe es bereits 22 E-Bike-Unfälle gegeben, sieben Personen seien dabei schwer verletzt worden, 14 leicht. 2024 sei sogar ein Mensch bei solch einem Unfall im Ries ums Leben gekommen. Bereits zehn Unfälle mit E-Scootern gab es heuer im Bereich der PI Nördlingen, 2024 war es nur einer. Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler (SPD) merkte an, sie beobachte, dass es immer mehr Minderjährige gebe, die mit solchen Elektrorollern herumfahren - und zwar ohne Helm. Angesichts des Booms seien zehn Unfälle in sieben Monaten aber wenig, meinte CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn. Einen echten Unfallschwerpunkt gebe es im Ries nicht, sagte Schröter - außer aktuell den Bahnübergang an der Nürnberger Straße: „Ich bin froh, wenn die Baustelle weg ist.“

Im Hinblick auf die Kriminalstatistik berichtete Schröter, dass die Zahl der Fälle in diesem Jahr im Vergleich zu 2024 deutlich zurückgegangen sei. Bis Ende Juli 2025 habe man 42 Ladendiebstähle registriert, es gebe aber in diesem Bereich eine hohe Dunkelziffer. Bis Ende Juni verzeichnete die PI Nördlingen 100 Rohheitsdelikte wie beispielsweise Körperverletzungen und 21 Gewaltdelikte wie etwa Raub oder Vergewaltigung. In Sachen Rauschgift liegt man aktuell bei 15 Fällen, was auch mit dem neuen Cannabisgesetz zu tun habe.

Schröter blickte auf die Schlagzeilen des vergangenen Jahres zurück: Unter anderem habe man den Autokratzer geschnappt oder eine Diebstahlserie im nördlichen Ries aufgeklärt. Noch ermittle man wegen der Buntmetall-Diebstähle an Kirchen und Gotteshäusern. Insgesamt gebe es keine Brenn- und Schwerpunkte. Oder wie Oberbürgermeister David Wittner es zusammenfasste: „Im Ries kann man friedlich und sicher leben.“