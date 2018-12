20:40 Uhr

Bachelor 2019: Wer ist Andrej Mangold? Panorama

Der Bachelor geht in die nächste Runde: Am 2. Januar 2019 startet die neunte Staffel der RTL-Kuppelshow. Der neue Rosenkavalier ist der 31-jährige Andrej Mangold. Ein Porträt.

Als Bachelor 2019 sucht Andrej Mangold ab Januar seine Traumfrau in der RTL-Sendung. Doch wer ist der neue Junggeselle genau? Hier stellen wir den Profi-Basketballer genauer vor.

Der 31-Jährige wurde in Deutschland geboren und lebt derzeit in Hannover. Sein Großvater mütterlicherseits ist Amerikaner und lebt in New York, sein Großvater väterlicherseits kommt aus Lettland.

Bachelor 2019: Andrej Mangolds spielt mit Leidenschaft Basketball

Andrej Mangold ist Unternehmer und Profi-Basketballer. Bereits im Alter von fünf Jahren begann der 1,90 Meter große Andrej Basketball zu spielen, mit Anfang 20 schaffte er den Sprung in die Basketball Bundesliga. 2014 wurde er in den Kader der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen.

Abseits vom Sport hat sich der neue "Bachelor" noch ein zweites Standbein aufgebaut. 2014 gründete der gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen "Das Kaugummi". Gemeinsam mit zwei Freunden kümmert er sich um Herstellung, Verkauf und PR des eigens entwickelten Produkts.

Als Bachelor 2019 sucht Andrej Mangold seine große Liebe

Andrej, der sich selbst als zielstrebig, freundlich und liebevoll beschreibt, freut sich auf seine Rolle als "Bachelor". Nachdem seine letzte Beziehung Anfang 2018 in die Brüche ging, sucht er nun nach der Richtigen an seiner Seite.

"Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade. Bei "Der Bachelor" sind Kameras dabei, okay, aber wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen... das finde ich sehr spannend!"

Bachelor 2019: Liebes-Abenteuer in Mexiko

20 Ladys werden unter der Sonne Mexikos um Andrej kämpfen. Doch welche der Damen meint es wirklich ernst? Das muss der neue "Bachelor" bei den wöchentlichen Dates wohl selbst herausfinden. Woche für Woche muss Andrej sich dann in der "Nacht der Rosen" entscheiden: Welche Frau hat weiterhin die Chance, sein Herz zu erobern und wen schickt er nach Hause?

Die neuen Bachelor-Folgen laufen ab dem 2. Januar jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL.

