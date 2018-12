vor 42 Min.

"Der Bachelor" 2019: Kandidatinnen, Übertragung, Staffelstart Panorama

"Der Bachelor" 2019 wird ab Januar auf RTL gezeigt. Wann genau geht es los, welche Kandidatinnen sind dabei und wer ist Bachelor Andrej Mangold? Hier der Überblick.

Der neue Bachelor Andrej Mangold wird ab Januar in Mexiko von 20 Kandidatinnen umworben. Am Konzept der Sendung ändert sich auch bei "Der Bachelor" 2019 nichts: Der Junggeselle verbringt Zeit mit den Frauen, lädt sie zu Einzeldates ein und schickt am Ende der Folgen Teilnehmerinnen nach Hause - um sich dann am Ende für eine der Damen zu entscheiden.

Aber wann ist der genaue Start-Termin? Wer ist Andrej Mangold? Welche Kandidatinnen kämpfen um den Bachelor 2019? Und wo lässt sich die Sendung im TV und Live-Stream sehen? Hier beantworten wir diese Fragen.

"Bachelor 2019": Show-Start und Sendetermine

Auch 2019 startet "Der Bachelor" wieder im Januar - das aber ungewöhnlich früh: Am 2. Januar wird Folge 1 laufen, in der Andrej Mangold die Kandidatinnen kennenlernt. Die Suche nach seiner Traumfrau wird im TV viele Wochen dauern - wobei die Folgen schon vorher abgedreht wurden. Wer die Gewinnerin ist, müssen die Teilnehmerinnen und der Bachelor aber natürlich geheim halten.

RTL zeigt mittwochs immer Doppelfolgen. Die Sendetermine für den Januar stehen schon fest:

02. Januar 2019 um 20.15 Uhr

09. Januar 2019 um 20.15 Uhr

16. Januar 2019 um 20.15 Uhr

23. Januar 2019 um 20.15 Uhr

30. Januar 2019 um 20.15 Uhr

Sobald mehr Sendetermine feststehen, erfahren Sie das an dieser Stelle.

Wer ist der neue Bachelor Andrej Mangold?

Andrej Mangold ist manchen sicherlich schon als Basketball-Spieler bekannt. Er spielte jahrelang in der Bundesliga und wurde 2014 auch in die Nationalmannschaft aufgenommen. 2017 beendete er aber nach einem geplatzten Wechsel in die Slowakei seine Profi-Karriere. Der 31-Jährige ist außerdem Unternehmer: Seine Firma produziert und verkauft Kaugummis.

Die letzte Beziehung von Andrej Mangold ging Anfang 2018 in die Brüche. Nun hofft er, im TV bei der "Der Bachelor" 2019 die große Liebe zu finden. In einem Interview mit RTL hat er bereits verraten, wie Frauen bei ihm punkten können: Sie sollten liebevoll, offen und im besten Fall sportlich sein.

Ein Porträt zum Bachelor Andrej Mangold lesen Sie hier: "Der Bachelor" 2019: Andrej Mangold im Porträt.

"Bachelor 2019": Die Kandidatinnen

20 Kandidatinnen nehmen an "Der Bachelor" 2019 teil, wobei der Sender Frauen mit unterschiedlichen Charakterzügen und Biografien ausgewählt hat. Die ersten sind bereits bekannt. In dieser Galerie zum Durchklicken stellen wir die Frauen kurz vor, die in der Sendung um Andrej Mangold konkurrieren werden:

10 Bilder "Der Bachelor" 2019: Kandidatinnen im Überblick Bild: MG RTL D

Sie möchten mehr über die Kandidatinnen erfahren? Hier stellen wir sie genauer vor: "Der Bachelor" 2019: Das sind die Kandidatinnen.

"Der Bachelor 2019" im TV und Live-Stream

Im TV lässt sich die neue Staffel von "Der Bachelor" auf RTL sehen. Der Sender bietet über TV Now Plus außerdem einen Live-Stream im Internet und auf mobilen Geräten an. Dieser Service ist aber nur für 30 Tage kostenlos. Danach fallen laut RTL 2,99 Euro im Monat an. Der Service sein monatlich kündbar. Der Sender bietet außerdem ganze Folgen als Wiederholung und Videos zu Highligts an.

2019 gibt es außerdem eine neue Show: "Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" wird exklusiv auf TV Now im Live-Stream laufen. Im Anschluss an jede Folge spricht Moderatorin Frauke Ludowig mit ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen und Bachelorette-Kandidaten darüber, was aktuell passiert ist, wie sich Andrej Mangold als Bachelor macht und wie sich die Kandidatinnen geben.

Mehr zur Übertragung von "Der Bachelor" 2019 lesen Sie hier: "Der Bachelor" 2019: Ganze Folgen live im TV und Stream.

News zu "Der Bachelor 2019"

Neuigkeiten zur Sendung, den Kandidatinnen und den einzelnen Bachelor-Folgen erfahren Sie in unserem Blog. Hier informieren wir Sie zu News rund um die Show, geben Ausblicke auf kommende Folgen und fassen Ereignisse zusammen: News-Blog zu "Der Bachelor" 2019. (AZ)

Themen Folgen