"Der Bachelor" 2019: Das sind die Kandidatinnen Panorama

"Der Bachelor" 2019 ist Andrej Mangold. Aber welche Kandidatinnen wollen das Herz des Bachelors erobern? RTL hat nun zehn der zwanzig Teilnehmerinnen vorgestellt.

Mit dem neuen Jahr geht auch wieder "Der Bachelor" in die nächste Runde. In der bereits neunten Staffel der Kuppelshow verspricht RTL große Gefühle im Kampf um das Herz des Bachelors. Für Bachelor Andrej und seine 20 Liebesanwärterinnen geht es hierfür nach Mexiko. Die ersten zehn Kandidatinnen von "Der Bachelor" 2019 sind nun bekannt. Hier stellen wir sie vor:

"Der Bachelor" 2019: Kandidatinnen vorgestellt

Jade Übach

Jade ist 24 Jahre alt und Flugbegleiterin. Sie hat die deutsche und britische Staatsbürgerschaft und möchte mit ihrem zukünftigen Freund die Welt entdecken. Ein langweiliger Bachelor wäre ihr Albtraum. "Ich will immer Action und keine Langeweile", so die lebenslustige Kölnerin.

Kandidatin Jade Bild: MG RTL D

Jennifer Lange

Die 25-jährige Jennifer arbeitet als Sport- und Gesundheitsmanagerin, als Zumba-Trainerin und gelegentlich als Fitnessmodel. Sie kommt aus Bremen und bezeichnet sich selbst als positiven Menschen.

Kandidatin Jennifer Bild: MG RTL D

Lara Helmrich

Die 27-jährige Kandidatin Lara kellnert und modelt. Sie liebt Festivals, Musik und Tanzen. Deswegen würde sie Bachelor Andrej am liebsten das Tanzen beibringen. Die Berlinerin ist seit drei Jahren Single und möchte dies ändern.

Kandidatin Lara Bild: MG RTL D

Mariya Lazareva

Mariya ist 27 Jahre alt und Kosmetikerin. Die gebürtige Ukrainerin lebt in Stuttgart und unternimmt alles, um gesund und fit zu bleiben. So stehen Yoga, Fitness und Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung auf ihrem Freizeitprogramm.

Kandidatin Mariya Bild: Foto: MG RTL D

Kimberley Schulz

Hamburgerin Kimberley ist 25 Jahre alt und studierte Kommunikationsdesignerin. Sie steht auf Ironie und Sarkasmus. Bachelor Andrej könnte bei ihr also mit Humor am meisten punkten.

Kandidatin Kimberley Bild: Foto: MG RTL D

Cecilia Asoro

Die 22-jährige Cecilia ist Model und Kellnerin. Bekloppt, ehrlich und mit dem Herz am rechten Fleck, so beschreibt sie sich selbst. Cecilia kommt aus Hamm und ist seit vier Jahren Single. Das liege vor allem an ihrem Temperament, so Cecilia.

Kandidatin Cecilia Bild: Foto: MG RTL D

Isabell Bernsee

Isabell ist 25 Jahre alt und Immobilienmaklerin. Sie ist das Playboybunny unter den Kandidatinnen. Denn für das bekannte Herrenmagazin hat sie sich bereits ablichten lassen. Sie kommt aus Burg bei Magdeburg und betreibt seit ihrem sechsten Lebensjahr Kickboxen und Taekwondo.

Kandidatin Isabell Bild: MG RTL D

Julia Jessica Karbownik

Kandidatin Julia ist 26 Jahre alt und Rezeptionistin. Die Blondine mit polnischen Wurzeln beschreibt sich selbst als "spontan, verrückt, lustig und vergesslich". In den letzten fünf Jahren hat sie die Welt bereist und ist nun wieder in München.

Kandidatin Julia Bild: MG RTL D

Christina Graß

Die 30-jährige Christina ist Pharma-Referentin und selbsternannte Pferdenärrin. Sie kommt aus Hannover und ist seit einem Jahr Single. Bei "Der Bachelor" 2019 muss sie erstmals um einen Mann kämpfen, so die schöne Brünette.

Kandidatin Christina Bild: MG RTL D

Luisa Haimann

Die 22-jährige ist Service-Assistentin in einem Autohaus. Sie kommt aus Forchheim in Bayern. Luisa sucht die ganz große Liebe. Sie möchte nämlich so schnell wie möglich eine Familie gründen. Als liebevoll und zuverlässig beschreibt sich Luisa selbst.

Kandidatin Luisa Bild: MG RTL D

Das sind die ersten zehn Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2019. Der Kampf um die Gunst des Junggesellen wird ab Mittwoch, 2. Januar 2018, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

