07:00 Uhr

"Der Bachelor" 2019 heute: Die Nacht der Rosen in Folge 1 Panorama

"Der Bachelor" 2019 beginnt heute. In der Nacht der Rosen in Folge 1 lernt Andrej Mangold die 20 Kandidatinnen kennen und muss sich von einigen wieder verabschieden.

Folge 1 von "Der Bachelor" läuft heute ab 20.15 Uhr auf RTL. Bachelor Andrej hat die Qual der Wahl. Neun Folgen lang werden die 20 jungen Single-Damen um das Herz des begehrten Junggesellen buhlen. Dabei wird mit Sicherheit geflirtet und geknutscht, aber auch gelästet und gezofft. Den Auftakt macht heute die erste Folge mit der "Nacht der Rosen".

Das der erste Eindruck enorm wichtig sein kann, beweist Folge 1 von "Der Bachelor 2019. Bereits nach einem kurzen Kennenlernen, muss Bachelor Andrej Mangold einige Frauen wieder nach Hause schicken. Das dem so ist, scheint auch den Kandidatinnen bewusst zu sein. Sie wirken teilweise sehr nervös.

"Der Bachelor", Folge 1: Kandidatinnen sehen heute Andrej Mangold zum ersten Mal

The same procedure as every year: Die letzten Meter vor dem Treffen von Bachelor und Kandidatin werden in einer schwarzen Limousine zurückgelegt. Bange Minuten, in denen manchen Kandidatinnen die Nerven durchgehen. Schließlich wissen sie nicht, wer sie im Anzug vor der Bachelor-Villa in Mexiko begrüßen wird. Nicht nur die Frage, ob der Rosenkavalier gefallen wird, steht im Raum. Sondern auch die Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu machen. RTL zeigte vorab, was den Single-Frauen in den letzten Minuten vor dem Kennenlernen mit Bachelor Andrej durch den Kopf ging.

Da die Kandidatinnen zu zweit in der Limousine sitzen, kam es zu einigen unterhaltsamen Gedankenaustäuschen. Denn den Bachelor-Kandidatinnen gehen kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Andrej Mangold hunderte Gedanken durch den Kopf. Nicht nur die Kleider und Frisuren werden geprüft und zurechtgezupft. So malt sich Kandidatin Stefanie Gebhardt bereits ihre Zukunft mit dem unbekannten Bachelor aus. "Später kann ich meinen Kindern dann sagen, den Papa habe ich beim 'Bachelor' kennengelernt", witzelt sie.

20 Bilder "Der Bachelor" 2019: Kandidatinnen im Überblick Bild: MG RTL D

"Der Bachelor" 2019: Heute zählt der erste Eindruck

Jedoch sind nicht alle Kandidatinnen so locker vor dem Treffen mit dem Bachelor. Christina Grass und Jasmin Iacazzo haben schweißnasse Hände und wedeln sich immer wieder Luft zu. "Ich glaube, ich muss gleich brechen", klagt Christina. Und noch einer Dame ist ganz komisch: "Mir ist so heiß", stöhnt Jade Übach und lässt sich von Eva Benetatou Luft zuwedeln.

Das erste kurze Zusammentreffen ist also für den weiteren Verlauf sehr wichtig. Somit ist es kein Wunder, dass die Frauen aufgeregt sind. Wer macht beim großen Aufeinandertreffen bei Andrej Eindruck und kann sein Herz erobern?

Die erste Folge von "Der Bachelor 2019" ist heute ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Vorab gibt es die Sendung bei TV NOW im Stream.

Themen Folgen