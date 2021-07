"Die Kunst des Krieges": So wird der Wien-Tatort heute

Der Wiener Tatort heute ist eine Wiederholung. Eisner und Fellner ermitteln in einem Machtkampf im Milieu des organisierten Verbrechens. Lohnt sich "Die Kunst des Krieges"?

"Die Kunst des Krieges" heißt der Tatort aus Wien, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung, die Erstausstrahlung war am 4. September 2016.

Moritz Eisner und Bibi Fellnerin bekommen es in Wien mit einem brutalen Netzwerk aus Menschenhandel und organisierter Kriminalität zu tun.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Wiener Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einem Wiener Randbezirk macht die Polizei einen grausigen Leichenfund: Dem Opfer, einem türkischen Geschäftsmann, wurden bei lebendigem Leibe die Zunge sowie beide Hände abgeschnitten. Nach außen hin war er Besitzer eines Döner-Restaurants. Für Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) steht schnell fest, dass sie es mit einem Machtkampf im Milieu des organisierten Verbrechens zu tun haben. Die Wohnung des Toten zeigt alle Merkmale eines illegalen Bordells und der Dönerladen diente offenbar als Geldwaschanlage.

Eisner und Fellner setzen die Puzzleteile schnell zusammen. Foto: ARD Degeto/ORF

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die Kunst des Krieges" einzuschalten?

Der neue Tatort aus Wien hat zwei Schwachstellen: Das Thema ist richtig und wichtig, in TV-Krimis aber leider auch schon etwas abgearbeitet. Daneben kommt die Geschichte bis zu einem bemühten Show-Down kaum vorwärts. Die Regie tut wenig für die Schauspieler, von denen wenigstens Michael Fuith als in chinesischer Philosophie und heimischem Schmäh parlierender Zuhälter Andy Mittermeier einigermaßen überzeugt.

Die Prostituierte Victoria Oshchypko (Janina Rudenska) wird von Mina Sandra Nomura "Asia" (Puti Pandeka Kaisar) verfolgt. Foto: ARD Degeto/ORF

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner:\u0009Harald Krassnitzer

Bibi Fellner:\u0009Adele Neuhauser

Ernst Rauter:\u0009Hubert Kramar

Daniela Vopelka:\u0009Kristina Sprenger

Andy Mittermeier:\u0009Michael Fuith

Victoria Oshchypko:\u0009Janina Rudenska

Ramazan Tagaev:\u0009Daniel Wagner

Claudia Eisner:\u0009Tanja Raunig

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: ARD Degeto/ORF

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wien

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Der Berliner Fall mit dem Titel "Die dritte Haut" am 06. Juni war der letzte Fall der Saison. Der Krimi, der den Mietwahnsinn in der Hauptstadt thematisierte, holte die beste Quote am Sonntagabend. Im Schnitt 8,04 Millionen schalteten den Berlin-Tatort ein, das entsprach 25,2 Prozent Marktanteil.

Mit dem Berliner Fall hat sich der Tatort in die Sommerpause verabschiedet. Vom 6. Juni bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle bzw. Erstausstrahlungen verzichten. Am Sonntag, 20. Juni, folgte nochmal ein neuer Krimi, wenn auch kein Tatort. Im "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Frau Schrödingers Katze" ermittelte Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in München.

Ganz aus dem Programm ist der Sonntagabend-Krimi in der Sommerpause allerdings nicht: Bis Ende August sind im Ersten laut Programmplan immer mal wieder Tatort-Wiederholungen geplant. Was Tatort-Fans in der zweiten Jahreshälfte erwartet, erfahren Sie hier.