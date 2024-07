Abnehmspritzen: Besser als Wegovy? Dieses Medikament soll noch schneller beim Abnehmen helfen

Ganz gleich ob aus gesundheitlichen Gründen, oder weil der nächste Sommerurlaub ansteht: Die meisten Menschen beschäftigen sich im Laufe ihres Lebens das eine oder andere Mal mit dem Thema Abnehmen. Häufig soll der Gewichtsverlust über eine gesündere Ernährung, mehr Sport, eine spezielle Diät oder diverse Abnehm-Tricks erreicht werden. In jüngerer Vergangenheit werden aber auch sogenannte Abnehmspritzen immer beliebter. Nun wurden Studienergebnisse zu einem neuen Produkt veröffentlicht, welches noch besser beim Abnehmen unterstützen könnte als die Konkurrenz. Um welches Produkt es sich handelt und was die ersten Tests verraten.

Abnehmspritzen: Besser als Wegovy? Dieses Medikament soll noch schneller Gewicht verlieren lassen

Auch, wenn die Krankenkassen Abnehmspritzen mehrheitlich gar nicht übernehmen, erfreuen sich entsprechende Produkte auch dank Erfolgsstorys in den sozialen Netzwerken immer größerer Beliebtheit. Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, die aus dem Diabetes-Medikament Ozempic hervorgegangen ist, ist beispielsweise seit Juli 2023 in Deutschland erhältlich. Das Mittel basiert auf dem Wirkstoff Semaglutid, der bei Menschen mit starkem Übergewicht das Abnehmen fördert. Semaglutid ist ein GLP-1-Rezeptoragonist (Glucagon-like Peptide-1), ein Hormon, das nach der Nahrungsaufnahme im Darm freigesetzt wird. Es hat mehrere Wirkungen, die zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Steigerung des Sättigungsgefühls beitragen.

Wegovy steigert laut der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) das Sättigungsgefühl, indem es neuronale Regelkreise im Gehirn aktiviert, die für die Hunger-Regulation zuständig sind. Dies führt dazu, dass Patienten weniger Hunger und Appetit haben, was zu einer reduzierten Kalorienaufnahme führt. Zusätzlich erhöht Semaglutid die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme, was zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels beiträgt.

Wegovy hat in klinischen Studien gezeigt, dass es bei Menschen mit Adipositas ohne zusätzliche Diabetes-Erkrankung zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 15 Prozent innerhalb von 18 Monaten führen konnte.

Doch die Konkurrenz schläft nicht und derzeit arbeiten schon fleißig andere Hersteller daran, weitere Abnehmspritzen auf den Markt zu bringen. Eines der Produkte gibt an, Wegovys Wirkung sogar noch toppen zu können. Das neue Medikament stammt von dem Pharma-Riesen "Roche", trägt derzeit den Namen CT-388 und hat in frühen Studien gezeigt, dass es möglicherweise eine bessere Wirkung als Wegovy erzielen könnte. In einer Studie, die 24 Wochen andauerte, verloren die Teilnehmer mit CT-388 durchschnittlich fast 19 Prozent ihres Körpergewichts. Knapp die Hälfte der Menschen, die CT-388 bekamen, verlor sogar mehr als 20 Prozent ihres Gewichts. Diese Daten teilte der Hersteller kürzlich selbst mit.

Abnehmspritzen nicht frei von Nebenwirkungen

Im Gegensatz zu Wegovy ist CT-388 ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptoragonist. Das bedeutet laut dem Hersteller, dass es sowohl die GLP-1- als auch die GIP-Rezeptoren aktiviert. GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) spielt eine Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und der Energieaufnahme. Die doppelte Aktivierung könnte der Grund für eine etwas stärkere Wirkung als bei Medikamenten auf Semaglutid-Basis sein.

Wer jetzt schon denkt, dass Abnehmen in Zukunft noch einfacher werden könnte, sollte im Zusammenhang mit diesen sehr vielversprechend erscheinenden ersten Studienergebnissen Folgendes bedenken:

Kleine Stichprobe: Die Phase 1-Studie hatte wahrscheinlich eine relativ kleine Anzahl von Teilnehmern. Im Teil bestätigt wird dies durch einen Bericht der Bild, die erfahren haben will, dass 31 Menschen an der Studien teilgenommen haben. Kleinere Studien können positive Ergebnisse zeigen, die in größeren, diverseren Studien nicht immer bestätigt werden.

Verschiedene Patientengruppen: Die Studie umfasste dem Hersteller zufolge "gesunde Erwachsene mit Übergewicht", was bedeutet, dass Menschen mit anderen gesundheitlichen Problemen möglicherweise unterschiedlich auf das Medikament reagieren.

Kurze Dauer: Die Studie lief nur 24 Wochen. Es ist noch unklar, ob die Gewichtsabnahme und andere Vorteile langfristig bestehen bleiben und ob CT-388 auf lange Sicht sicher ist.

Nebenwirkungen: Während die häufigsten Nebenwirkungen laut Hersteller mild bis moderat gewesen seien - hauptsächlich Magen-Darm-Probleme - könnten seltene oder langfristige Nebenwirkungen erst in späteren Phasen der Forschung auftauchen.

Für eine vollständige Bewertung müssten also noch größere, längerfristige Studien durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und Sicherheit von CT-388 zu bestätigen.

Bezüglich Abnehmspritzen gilt ohnehin immer zu beachten, dass sich bestimmte Nebenwirkungen erst nach einiger Zeit einstellen können. So müssen Patienten laut der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bei Abnehmspritzen mit häufigen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen rechnen. Zudem kann es laut Untersuchungen in Tierstudien zu akuter Pankreatitis, Gallenblasenerkrankungen und einem potenziellen Risiko für Schilddrüsenkrebs kommen. Die Langzeitfolgen von solchen Medikamenten sind ebenfalls noch nicht vollständig bekannt. Es bleibt also abzuwarten, ob auch das neue Roche-Produkt CT-388 in weiteren Studien ähnliche Nebenwirkungen wie die Medikamente anderer Hersteller aufweist.