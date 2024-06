Babypause vorbei: Kommt Renata Lusin zurück zu "Let's Dance"?

Nach mehreren Fehlgeburten wurde die Tanzshow-Teilnehmerin Renata Lusin doch Mutter. Nun könnte sie wieder zu "Let's Dance" zurückkehren - daran gibt es Kritik.

Die Tänzerin Renata Lusin und ihr Mann Valentin gewannen 2021 die Tanzshow " Let's Dance - Die große Profi-Challenge". Doch privat hatten die beiden in ihrer gemeinsamen Vergangenheit einiges zu verkraften: Renata erlitt mehrere Fehlgeburten und sprach auch öffentlich darüber. In der letzten Staffel setzte Renata aus, weil sie wieder schwanger war. Valentin tanzte bei "Let's Dance" derweil mit Influencerin Ann-Kathrin Bendixen weiter.

Am 21. März um 12.28 Uhr kam dann die kleine Tochter von Renata und Valentin auf die Welt - seitdem sind die beiden im Babyglück. Doch nun scheint die Elternpause für Renata vorbei zu sein: Sie könnte bei der kommenden Staffel der RTL-Sendung wieder mittanzen. Fans sind davon teilweise alles andere als begeistert.

Babypause vorbei: Renata Lusin tanzt wieder bei "Let's Dance" mit

Darüber, dass die 36-jährige Mama bald wieder bei der Tanzsendung mitmacht, konnten Fans schon im Vorfeld spekulieren. Nun hat der Sender RTL bekannt gegeben, dass Renatas Babypause wohl bald schon wieder vorbei ist: Im Spätherbst stehe sie wieder auf dem Parkett, erklärt RTL. "Denn sie gehört zu den 16 Tanzprofis, die bei der großen Livetour von 'Let’s Dance' mit von der Partie sind." Auch ihr Mann Valentin sei dabei.

In einer Video-Botschaft meldete sich Renata auch selbst zu Wort. "Ich kann es gar nicht glauben", eröffnete die Tänzerin das Video. Die zweijährige Pause bei "Let's Dance" bezeichnete sie als "unglaublich turbulente Zeit". Kein Wunder, denn nicht nur die schweren Erfahrungen mit den Fehlgeburten waren für Renata anstrengend: Die Geburt des Töchterchens und die Zeit danach waren laut Aussagen der Tänzerin schwierig. Und kurze Zeit, nachdem Stella auf die Welt gekommen war, benötigte sie eine kleine OP.

Weiter sagte sie: "Es kribbelt schon überall. Ich will so sehr aufs Parkett, ich will so sehr tanzen nach dieser Zeit." Das ganze klappt scheinbar dank der Unterstützung ihrer Mutter und Schwiegermutter. So komme ihre Mutter extra zu ihr und nehme ihren ganzen Urlaub für die Enkelin Stella.

Renata Lusin zurück bei "Let's Dance": Kritik von Fans

Auf dem Instagram-Kanal der Show kommentierten einige Fans, dass Renatas Comeback zu früh sei. Eine Userin kommentierte: "Ich habe nicht gedacht, dass Renata so unvorsichtig ist, das Baby ist noch so klein." Eine andere Zuschauerin schrieb: "Ich finde das nicht schön von Renata so früh wieder zu kommen." Eine Nutzerin erklärte: "Stella wird im Herbst erst etwa ein halbes Jahr alt sein." Andere freuten sich sehr über Renatas Rückkehr aufs Parkett: "Renata ist wieder da, wie schön ist das denn?! Die beste für mich." Oder: "Renata ist wieder da, juhu!"

