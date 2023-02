"Let's Dance" 2023: Nach der geplatzten Baby-Bombe - wieso sich Valentin gleich doppelt freut

Profitänzerin Renata Lusin konnt ihr Baby-Glück selbst kaum fassen. Doch wie hat sie ihrem Valentin erzählt, und wie hat der reagiert?

Das "Let’s Dance"- Traumpaar Renata und Valentin Lusin schwebt im siebten Baby-Himmel. Die beiden Proftänzer und Let's Dance-Coaches erwarten Nachwuchs. Erst vor wenigen Tagen hat die 35-Jährige von ihrer Schwangerschaft erfahren und musste ihre diesjährige Teilnahme bei RTL Let's Dance absagen. Doch die Freude bei ihr überwiegt natürlich trotzdem. Vor dem Auftakt an diesem Freitag, den 17. Februar ab 20.15 Uhr zum ersten Sendetermin, der großen Kennenlernshow von "Let’s Dance", verriet sie im RTL-Interview, wie sie ihrem Valentin vom Baby-Glück erzählte, und warum der sich nun doppelt freut.

Baby-Glück am Frühstückstisch: Wie Renata ihrem Valentin von der Schwangerschaft erzählte

"Eigentlich", so erzählt es Renata Lusin im RTL-Interview, "wollte ich es immer so machen wie auf Instagram." Doch die Baby-Verkündung hatte nichts von einer aufwendig inszenierten Überraschung. Die Baby-Bombe platzte stattdessen am Frühstückstisch, und am Ende zählte nur eines: "Es war wichtig, dass du einen Kaffee getrunken hast," erzählt Renata mit gespielten Ernst. Neben ihr nickt Valentin. Koffein, um den Kreislauf zu stabilisieren? Das war nötig. Für Valentin auch ohne Überraschung á la Instagram eine „sehr, sehr schöner Moment“, wie er im RTL-Interview erzählt.

"Let's Dance" 2023: Warum sich Valentin gleich doppelt freut

Für Valentin hat Renatas Schwangerschaft aber noch etwas Gute, eine nette Begleiterscheinung, wie der 35-Jährige scherzhaft verriet: Denn weil seine Frau wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei "Let’s Dance" mittanzen kann, habe er schon mal eine Konkurrentin weniger. Schließlich läuft auch unter den Profi-Tänzerinnen und Tänzern von Let's Dance 2023 ein Wettbewerb, wer es mit seinem Promi am weitesten schafft. Übrigens: Diese "Let's Dance"-Kandidaten sind 2023 dabei.

Zu früh freuen sollte sich Valentin allerdings nicht, denn Malika Dzumaev, Renatas topmotivierter Ersatz, wird sie ebenbürtig ersetzen. Und ob Valentins Freude RTL und die Fans so teilen? Schließlich hätte niemand etwas gegen einen kleinen internen Zweikampf zwischen Turteltäubchen gehabt.

Let's Dance 2023: Die große Kennenlernshow am Freitgabend

Welchen Promi Valentin bei der diesjährigen Ausgabe von Let's Dance erwischt und wie die anderen Tanz-Paarungen aussehen, zeigt RTL an diesem Freitag ab 20:15 Uhr. Live und in der Wiederholung kann man die beliebte Tanz-Show übrigens online im Livestream auf RTL sehen.