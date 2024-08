Sperrung der Münchner Stammstrecke am langen Wochenende

Nach Wochen ohne Feiertage beschert uns Mariä Himmelfahrt am Donnerstag endlich wieder ein langes Wochenende. Wer die freie Zeit für einen Ausflug in die Landeshauptstadt München nutzen will, muss sich wegen Bauarbeiten an der Stammstrecke aber auf Behinderungen und Fahrplanänderungen einstellen.

Stammstrecke in München: Kein S-Bahn-Verkehr zwischen Isartor und Ostbahnhof

Ab Mittwochabend (22:30 Uhr) bis zum frühen Montagmorgen (4:40 Uhr) ist der Ostbahnhof fast völlig vom S-Bahn-Verkehr abgeschnitten. Lediglich die S2 von und nach Erding hält an dieser Station. Auch die Stammstrecke zwischen dem Isartor und dem Ostbahnhof sowie die Linie S8 zwischen dem Ostbahnhof und Johanneskirchen ist komplett gesperrt, wie es von Seiten des MVV heißt. Bereits am Mittwoch kann es zu Ausfällen der S8 wegen einer gerissenen Oberleitung infolge des gestrigen Gewitters kommen.

Die Sperrung der S8 betrifft auch alle, die mit dem Zug zum Flughafen fahren wollen. Die Flughafenlinie wird zwischen Isartor und Johanneskirchen mit Bussen ersetzt. Für die Anreise sollte deshalb mehr Zeit eingeplant werden.

Reisende in München müssen auf Ersatzbusse, Tram und U-Bahnen ausweichen

Reisende müssen damit rechnen, dass es zu Verzögerungen und Fahrplanänderungen auf allen Strecken kommen kann, dass Bahnen früher enden und Haltestellen nicht angefahren werden können. Zwischen Isartor und Ostbahnhof und zwischen Ostbahnhof und Trudering sowie Ostbahnhof und Giesing verkehren gar keine S-Bahnen. Auch auf den Strecken von und nach Freising, Tutzing und Wolfratshausen gibt es Sperrungen. Reisende können teilweise auf Ersatzbusse oder auf die Tram und U-Bahnen ausweichen.

Der Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof und an den Weichen in Daglfing. Die Arbeiten sollten eigentlich bereits im vergangenen Jahr beendet werden, nach derzeitigem Stand verzögert sich die Fertigstellung bis 2025.