Der neue alte Traum vom ICE-Bahnhof am Münchner Flughafen

Wer mit dem Zug zum Flughafen München will, schafft dies bislang nur im Schneckentempo. Die Deutsche Bahn will das ändern. Mal wieder nur ein Luftschloss?

Man könnte jetzt wieder sehr ausführlich über Edmund Stoibers einstigen Traum vom Transrapid schreiben, dem berühmtesten Beispiel dafür, wie man ratzfatz (in diesem Fall zehn Minuten) vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen im Erdinger Moos gelangen könnte. Muss aber nicht sein, eine Schnellverbindung per Bahn würde auch reichen. Diskutiert wurde in den 32 Jahren, die es den Airport nun schon gibt, unendlich viel, aber nichts davon wurde je realisiert. Noch immer bummelt nur die S-Bahn dorthin. Nun soll sich das ändern – zumindest, wenn es nach dem Traum des scheidenden bayerischen Bahn-Bevollmächtigten Klaus-Dieter Josel geht.

Den hat er nun zu seinem Abschied präsentiert und geht so: Für den geplanten „Deutschlandtakt“ der Deutschen Bahn, also den Ausbau der Verbindungen zwischen den großen Städten im Land, ist mehr Kapazität auf der Schiene nötig. Heißt auch: Zwischen München und Ingolstadt muss eine ICE-Neubaustrecke her. Und die könnte doch, was entscheidend ist, über den Münchner Flughafen gehen – was in dieser Konstellation, sagt Josel, auch wirtschaftlich wäre. „Das ist der Weg, den wir gerade mit dem Bundesverkehrsministerium gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, der Lufthansa und vor allem dem Flughafen diskutieren“, so Josel. Es gebe verschiedene konzeptionelle Überlegungen, „aber klar ist, wir haben beim Bund schon mal den Fuß in der Tür“.

Der Bundesrat hat Ende November ein Gesetz verabschiedet und dabei auch den Flughafen München berücksichtigt

Untermauert wird dies durch die Tatsache, dass der Bundesrat Ende November ein Gesetz verabschiedet hat, in dem eine ICE-Ausbaustrecke zwischen München und Ingolstadt eben mit der Anbindung des Flughafens als „Vorhaben des potenziellen Bedarfs“ im Schienenwege-Bedarfsplan festgehalten ist. Kern des Gesetzes ist die Absicht, Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich zu beschleunigen, um Großprojekte schneller umsetzen zu können. Offen ist nun bloß, ob es sich in der Frage des Flughafen-Anschlusses schon positiv auswirkt oder das ganze Vorhaben doch wieder ins Reich der Träume zurückkehrt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch