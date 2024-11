Brückentage 2025 in Bayern: Mit 8 Urlaubstagen 16 Tage frei

2025 ist ein gutes Jahr für Brückentage in Bayern: Nur ein Feiertag fällt auf einen Samstag. Mit allen anderen Feiertagen – insgesamt sind es 12 oder sogar 14 – kann man sich mit einem oder zwei Brückentagen entweder ein langes Wochenende oder sogar eine längere Auszeit gönnen.

Brückentage 2025: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

In Bayern fällt 2025 nur ein Feiertag auf ein Wochenende – und zwar Allerheiligen am 1. November. Mariä Himmelfahrt ist nicht in allen Städten und Gemeinden in Bayern ein Feiertag, sondern nur in den überwiegend katholisch geprägten Regionen. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat eine Datenbank, wo eingesehen werden kann, ob Ihr Wohnort dazugehört. Hier der Überblick aller Feiertage, inklusive Wochentag:

Brückentage 2025 in Bayern: Mit möglichst wenig Urlaubstagen besonders viel Freizeit

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist April und Mai rund um Ostern und den Tag der Arbeit. Mit nur acht Urlaubstagen gewinnt man 16 freie Tage. Diese Urlaubstage eignen sich besonders:

22. bis 30. April und den 02. Mai für insgesamt 16 freie Tage

Auch rund um Weihnachten ist eine gute Zeit für einen längeren Urlaub. Mit acht Urlaubstagen gibt es 16 freie Tage am Stück. Das sind die Termine:

22. bis 24. Dezember und der 29. bis 31. Dezember; zusammen mit dem 2. Januar gibt es mit sieben Urlaubstagen dann 16 freie Tage.

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2025 folgende Termine vormerken:

Freitag, 2. Mai 2025 - nach dem Tag der Arbeit

Freitag, 30. Mai 2025 - nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 20. Juni 2025 - nach Fronleichnam

Ein langes Wochenende ohne Brückentag gibt es an diesen Terminen:

Karfreitag: 18.04.2025

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2025

Mariä Himmelfahrt (nicht in allen Gemeinden): 15.08.2025

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025

Brückentage im Januar 2025

Feiertage am: Mittwoch, 01. Januar 202 (Neujahr) und Montag, 06. Januar (Heilige Drei Könige)

Urlaubstage: 2 Tage (2. und 3. Januar 2025)

Freie Tage: 6 (01. bis 6. Januar)

Im Februar und März gibt es in Bayern keinen Feiertag.

Brückentage im April 2025

Feiertage: Freitag, 18. April 2025 (Karfreitag) und Montag, 21. April 2025 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (14. bis 17. April und 22. bis 25. April)

Freie Tage: 16 (12. bis 27. April)

Brückentage im Mai 2025

Beispiel 1:

Feiertag: Donnerstag, 1. Mai 2025 (Tag der Arbeit)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 2. Mai)

Freie Tage: 4 (1. bis 4. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag: Donnerstag, 29. Mai 2025 (Christi Himmelfahrt)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 30. Mai)

Freie Tage: 4 (29. Mai bis 1. Juni)

Brückentage im Juni 2025

Feiertag: Montag, 9. Juni 2025 (Pfingstmontag)

Urlaubstage: 4 Tage (10. bis 13. Juni)

Freie Tage: 9 (7. bis 15. Juni)

Im Juli 2025 gibt es in Bayern keine Feiertage.

Brückentage 2025 im August

In Augsburg gibt es eine Besonderheit: Am 8. August wird das Friedensfest gefeiert und viele Arbeitnehmer haben frei. Es fällt 2025 auf einen Freitag.

Viele andere katholisch geprägte Städte in Bayern haben an Mariä Himmelfahrt ohne Urlaubstag ein langes Wochenende

Im September 2025 gibt es in Bayern keinen gesetzlichen Feiertag.

Brückentage im Oktober 2025

Feiertag: Freitag, 3. Oktober 2025 (Tag der Deutschen Einheit)

Urlaubstage: Keine zusätzlichen Urlaubstage nötig

Freie Tage: 3 (3. bis 5. Oktober)

Brückentage im November 2025

Im November gibt es in Bayern einen gesetzlichen Feiertag: Allerheiligen. Er fällt 2025 aber auf den Samstag.

Brückentage 2025 im Dezember

Weihnachten findet 2025 am Ende der Woche statt und beschert ein extra langes Wochenende. Wer sich neun freie Tage gönnen möchte, braucht nur drei Urlaubstage.

Feiertage: Donnerstag, 25. Dezember 2025 (Erster Weihnachtsfeiertag) und Freitag, 26. Dezember 2025 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Urlaubstage: 3 Tage (22. bis 24. Dezember)

Freie Tage: 9 (20. bis 28. Dezember)