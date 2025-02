Dianas Ex-Geliebter sicher: Sie „hätte alles getan“, um William und Harry wieder zusammenzubringen

Der Bruch zwischen Prinz William und Prinz Harry hat die königliche Familie nachhaltig erschüttert. Während sich die beiden Brüder immer weiter voneinander entfernen, gibt es Spekulationen darüber, dass sich die Familie ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, aktiv um eine Versöhnung der Brüder bemüht. Und auch Diana selbst hätte wohl alles daran gesetzt, ihre beiden Söhne wieder zusammenzubringen – das behauptet zumindest Dianas früherer Liebhaber, James Hewitt.

Übrigens: Laut Prinz Harry ist die Erzählung, er habe seinem Bruder den Verlobungsring von Prinzessin Diana gegeben, um Kate einen Antrag zu machen, komplett von den Medien erfunden. Gleichzeitig soll William Harry Frau, Meghan, bei der Verlobung und Hochzeit Schmuck seiner verstorbenen Mutter verwehrt haben.

Prinzessin Dianas früherer Liebhaber: Diana hätte alles versucht, um den Streit beizulegen

James Hewitt, ein ehemaliger britischer Offizier, hatte zwischen 1986 und 1991 eine Affäre mit Prinzessin Diana. Dies machte die erste Frau von König Charles III. 1995 selbst in ihrem heute legendären BBC-Interview mit dem Reporter Martin Bash öffentlich. In einem aktuellen Interview mit Good Morning Britain meldete sich nun Hewitt nach Jahren noch einmal zu Wort und sprach über die angespannte Beziehung zwischen Dianas Söhnen. Im Gespräch stellte er klar, dass Diana wohl alles daran gesetzt hätte, die Wogen zwischen William und Harry zu glätten.

„Ich denke, jede Mutter wäre besorgt über eine solche Kluft zwischen ihren Kindern“, sagte Hewitt. „Und sie hätte ihr Bestes getan, um sie wieder zusammenzubringen“, sagte Hewitt in dem Gespräch. Der frühere Offizier betonte, dass Diana ihren Söhnen sehr nahestand und der derzeitige Bruch zwischen ihnen sie tief getroffen hätte. Bereits in der Vergangenheit äußerte sich auch Harry dazu und erklärte, dass seine Mutter wohl „traurig“ über die Spannungen zwischen ihm und William wäre.

Doch wie realistisch wäre es gewesen, dass „Lady Di“ es tatsächlich geschafft hätte, die Wogen zwischen den Brüdern zu glätten? Hewitt räumte ein, dass Diana sich möglicherweise schwergetan hätte, ihre Söhne wieder zu vereinen. Die Spannungen zwischen ihnen seien „zutiefst persönlich“, und es gebe viele verletzte Gefühle, erklärte er. „Es ist schwer, so etwas aus der Ferne zu beurteilen, aber ich bin sicher, dass Diana es nicht gewollt hätte. Sie hätte vielleicht nicht die perfekte Lösung gehabt, aber sie hätte versucht, das Beste daraus zu machen.“

Trotz Hewitts Aussagen stellte er selbst klar, dass er keine offizielle Stimme des Königshauses sei. Seine Einschätzungen basieren auf seiner persönlichen Beziehung zu Diana und nicht auf offiziellen Informationen aus dem Palast. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Spannungen zwischen Prinzessin Diana und Hewitt. In ihrem Interview von 1995 gab die Prinzessin nicht nur die Affäre zu, sondern erklärte auch, dass er sie enttäuscht habe. Später nutzte Hewitt dem Express zufolge seine Verbindung zu Diana für eine Biografie, was in den britischen Medien für viel Kritik sorgte.

Zoff zwischen William und Harry – Meghan Markle als Auslöser?

Der Konflikt zwischen Prinz William und Prinz Harry begann angeblich im Jahr 2016, als William Bedenken äußerte, dass Harrys Beziehung zu Meghan Markle zu schnell voranschreite. Die Situation soll eskaliert sein, als Harry und Meghan 2020 offiziell ihre königlichen Pflichten niederlegten und nach Kalifornien zogen. Seitdem sind die Gelegenheiten, bei denen sich die Brüder öffentlich zeigen, rar geworden. Zwar traten sie nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 kurz gemeinsam auf, doch Berichten in britischen Medien zufolge meiden sie einander weitgehend. Wie das People Magazine von Insidern erfahren haben will, bleiben zudem Harrys Kontaktversuche zu William unbeantwortet – ebenso wie seine Briefe und Anrufe an König Charles.