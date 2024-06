Europa League 2024/25: Spielplan und Termine

Ab Juli 2024 startet die Europa League Saison 2024/25. Alle Infos rund um Spielplan und Termine der Europa League 24/25 haben wir hier für Sie zusammengefasst.

In der Europa League beginnt im Sommer 2024 die 54. Spielzeit des Turniers. Was den Ablauf dieser Saison betrifft, hat die UEFA im Vergleich zu den letzten Jahren einige Änderungen festgelegt: Anstatt einer Gruppenphase werden alle 36 Vereine in einer gemeinsamen Liga spielen. Dabei trifft jedes Team auf acht verschiedene Mannschaften - viermal im eigenen Stadion und viermal in der Fremde beim gegnerischen Club.

Wer nach diesen Begegnungen auf einem Top-8-Platz steht, kann sich über den direkten Einzug ins Europa-League-Achtelfinale freuen. Für alle Vereine, die sich nach den acht Partien auf den Plätzen 9 bis 24 wiederfinden, geht es in eine Play-off-Runde. Die Sieger dieser Spiele erreichen damit nachträglich ebenso das Achtelfinale. Ab diesem Duell geht es im gewohnten Modus bis zum Finale.

Als Gewinner der Europa League 2024/25 qualifiziert man sich automatisch für die Gruppenphase der Champions League 2025/26 - wenn man sich diese Teilnahme nicht schon über die nationale Meisterschaft gesichert hat.

Sie möchten mehr Infos zur Europa League 2024/25? Alles Wissenswerte rund um Beginn, Spielplan und Termine erfahren Sie in diesem Artikel.

Start der Europa League 2024/25: Wann beginnt das Turnier?

Die UEFA hat mit dem 11. Juli 2024 den Startschuss für die Europa League 2024/25 bekannt gegeben. Nach den Spielen der dritten Qualifikationsrunde am 8. und 15. August 2024 sowie den Play-offs für die K.o-Runde am 22. und 29. August 2024 stehen alle teilnehmenden Teams fest. Der erste Spieltag der Europa League 2024/25 steigt dann am 25. und 26. September 2024 - das Finale am 21. Mai 2025 im Estadio de San Mamés im spanischen Bilbao.

Was: Europa League 2024/25, 54. Spielzeit

2024/25, 54. Spielzeit Beginn (1. Spieltag) : 25. September 2024

(1. Spieltag) 25. September 2024 Finale : 21. Mai 2025

21. Mai 2025 Finalstadion: Estadio de San Mamés in Bilbao

Estadio de San Mamés in Mannschaften: 36

Europa League 2024/25: Das sind alle Termine im Spielplan

Während sich der Ablauf der Europa League stark von der Vorsaison unterscheidet, ähneln viele Termine der Europa League 2023/24. Nach der dritten Qualifikationsrunde und den Play-off-Spielen ist klar, welche Mannschaften die Ligaphase erreichen werden.

Aller Termine für die Europa League 2024/25, wie sie von der UEFA bekannt gegeben wurden, finden Sie in dieser Übersicht.

Phase Runde Auslosung Termine

Qualifikation 3. Qualifikationsrunde

22.07.2024 08. / 15.08.2024

3. Qualifikationsrunde Hinspiel

08.08.2024

3. Qualifikationsrunde Rückspiel

15.08.2024

Playoff-Runde 05.08.2024 22. / 29.08.2024

Playoff-Runde Hinspiel

22.08.2024

Playoff-Runde Rückspiel

29.08.2024 Ligaphase 8 Spieltage 29.08.2024

25.09 - 30.01.2024

Spieltag 1

25. / 26.09.2024

Spieltag 2

03.10.2024

Spieltag 3

24.10.2024

Spieltag 4

07.11.2024

Spieltag 5

28.11.2024

Spieltag 6

12.12.2024

Spieltag 7

23.01.2025

Spieltag 8

30.01.2025

K.o.-Runden-Play-offs 31.01.2025 13. / 20.02.2025 K.o.-Phase Achtelfinale

21.02.2025 06. / 13.03.2025

Achtelfinal-Hinspiel

06.03.2025

Achtelfinal-Rückspiel

13.03.2025

Viertelfinale 21.02.2025

10. / 17.04.2025

Viertelfinal-Hinspiel

10.04.2025

Viertelfinal-Rückspiel

17.04.2025

Halbfinale

21.02.2025 01. / 08.05.2025

Halbfinal-Hinspiel

01.05.2025

Halbfinal-Rückspiel

08.05.2025

Finale

21.05.2025





So setzen sich die Teams in der 3. Qualifikationsrunde und in den Play-Offs bei der Europa League 2024/25 zusammen

3. Qualifikationsrunde

So setzten sich die Teams für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League 2023/24 zusammen:

Meisterweg der dritten Qualifikationsrunde: zwölf Verlierer des Meisterwegs der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2024/25

Ligaweg der dritten Qualifikationsrunde: acht Sieger der zweiten Qualifikationsrunde, drei Verlierer des Ligawegs der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2024/25 und drei Pokalsieger aus der Schweiz, der Ukraine (Kryvbas Kryvyi Rih) und Tschechien (Viktoria Pilsen)

Play-Offs

Diese Teams spielten in den Play-offs der Europa League 2024/25:

13 Sieger aus der dritten Qualifikationsrunde

sechs Verlierer aus des Meisterwegs der dritten Qualifikationsrunde der CL 2024/25

der dritten der CL 2024/25 fünf Vereine auf den Plätzen 8 bis 12 der UEFA-Fünfjahreswertung

Europa League 2024/25: Teams im Überblick

Vom 25. September 2024 bis zum 30. Januar 2025 findet die Ligaphase der Europa League 2024/25 statt. Wie eingangs erwähnt, haben nur die Mannschaften auf den vorderen Platzierungen die Möglichkeit, auch in die Finalrunden einzuziehen. Insgesamt 36 Vereine aus ganz Europa kämpfen um einen Platz im Achtelfinale.

Sobald feststeht, welche Clubs in der Ligaphase der Europa League 2024/25 spielen werden, finden Sie hier eine Auflistung aller Teilnehmer.