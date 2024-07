Explosion oder Brandanschlag: Das ist über das Feuer in Herford bekannt

Am Sonntag ist in einer Bar in Herford in Nordrhein-Westfalen ein Feuer ausgebrochen. Die Innenstadt ist weiträumig abgesperrt und ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften vor Ort. Mehrere Medien berichteten von einem möglichen Brandanschlag in der Stadt im Nordosten von NRW.

Nach aktuellem Stand hörten Anwohnerinnen und Anwohner der Stevia-Bar in der Herforder Innenstadt um kurz nach 11 Uhr zwei laute Explosionen. Wie die Polizei in der Zwischenzeit laut der Zeitung Bild bestätigte, sei danach ein deutlicher Benzin-Geruch wahrnehmbar gewesen. Der Befund erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde. Zudem hätten Zeuginnen und Zeugen einen Mann beobachtet, der sich kurz nach den Detonationen von der Kneipe entfernte. Die Polizei fahndet großflächig. Um Hinweise wird gebeten.

SEK und Polizeihubschrauber nach Explosion in Herford zur Fahndung eingetroffen

Zur Unterstützung der Ermittlungen befänden sich ein Team des SEK und ein Hubschrauber der Polizei vor Ort. Ob das Feuer tatsächlich durch Explosionen ausgelöst wurde, könne noch nicht gesagt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Als Ursachen könnten weder ein technischer Defekt, Brandstiftung noch ein gezielter Anschlag ausgeschlossen werden. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin.

Die Zeitung Westfalen-Blatt schrieb von insgesamt 120 Einsatzkräften, die den Brand löschen. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr seien an den Arbeiten beteiligt. Einwohnerinnen und Einwohner wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Das Gebäude in der Innenstadt sei jedoch vollständig zerstört. Anwohnerinnen und Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklungen dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen. Die Hauptstraße in der Nähe des Bahnhofs und die Fußgängerzone seien aktuell gesperrt. (mit dpa)