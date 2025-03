Flugzeug gerät in Brand, Passagiere über Tragflächen evakuiert

Ein Flugzeug der American Airlines hat auf dem Denver International Airport Feuer gefangen, nachdem es am Donnerstagabend dort gelandet war. Laut Medienberichten mussten die Passagiere auf den Flügel klettern, weil das Flugzeug vom Rauch eingehüllt war.

Der Flug 1006, der von Colorado Springs nach Dallas-Fort Worth unterwegs war, landete gegen 17 Uhr in Denver. Dort wurden die Passagiere evakuiert. Alle 172 Passagiere und die sechs Besatzungsmitglieder konnten die Maschine unverletzt verlassen, heißt es.

Flugzeug fängt in Denver Feuer: Sechs Menschen im Krankenhaus

Ernsthaft verletzt wurde bei dem Vorfall am Flughafen in Denver niemand. Sechs Menschen kamen jedoch in ein Krankenhaus.

Offenbar gab es bereits während des Flugs Probleme. Die Crew hatte in den Triebwerken ungewöhnliche Vibrationen bemerkt. Die Piloten entschieden sich für eine Notlandung. Die Boeing landete zunächst sicher, auf dem Weg zum Terminal brach dann plötzlich das Feuer aus - als die Parkposition erreicht war, begann die Evakuierung.

Unglücke mit Flugzeugen häufen sich

In letzter Zeit kommt es immer wieder zu Zwischenfällen bei Flügen mit dem Flugzeug. Erst Anfang der Woche ist in Pennsylvania in den USA ein Flugzeug in Flammen aufgegangen. Im Februar verunglückte eine Maschine aus den USA in Toronto. Zuvor stürzte ein Privatjet für einen medizinischen Transport in Philadelphia ab, dabei kamen sieben Menschen ums Leben.