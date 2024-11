Herzinfarkt bei Männern: Bei diesen Symptomen sollten Sie handeln

Über 300.000 Menschen erleiden laut Angaben der Deutschen Herzstiftung jedes Jahr einen Herzinfarkt. Anfälliger dafür sind Männer. Sie erleiden einen Herzinfarkt auch deutlich früher im Leben als Frauen. Bei einem solchen Infarkt muss schnell gehandelt werden, denn er kann lebensbedrohlich sein. Deswegen ist es gerade für Männer wichtig, die Symptome zu kennen und richtig zu deuten.

Herzinfarkt: Wie entsteht er?

Bei einem Herzinfarkt kommt es zu einem plötzlichen Verschluss einer Herzkranzarterie (Koronararterie). Diese benötigt der Körper aber, um den Herzmuskel mit Sauerstoff und anderen Nährstoffen zu versorgen. Bei einem Herzinfarkt ist diese Versorgung laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) nicht mehr gegeben, was lebensgefährlich sein kann.

Aber wie kommt es zu einem solchen Infarkt? Laut DRK sind meist jahrelange Einwirkungen der sogenannten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt verantwortlich. Dabei handelt es sich zum Beispiel um:

Übergewicht ,

Bluthochdruck,

Rauchen ,

Bewegungsmangel und

zu hohe Cholesterinwerte.

Herzinfarkt: Was sind die Symptome bei Männern?

Generell nennt das DRK unabhängig vom Geschlecht der Person einige Anzeichen, die auf einen Herzinfarkt hinweisen können. Hinweise können sein:

starke Schmerzen hinter dem Brustbein, häufig mit Ausstrahlung in den linken Arm, die Schulter, den Unterkiefer oder den Oberbauch,

ein unruhiges Gefühl bis hin zu Todesangst,

eine blass-graue Färbung des Gesichts und

ein Schwächegefühl.

Frauen litten zudem oft an Symptomen wie Oberbauch- oder Rückenschmerzen. Sie hätten zudem häufig Übelkeit mit einem ausgeprägtem Schwächegefühl. Auch Atemnot und Erbrechen kämen häufiger bei Frauen vor. Trotz allem können alle diese Symptome aber auch bei Männern auftreten.

Die Deutsche Herzstiftung betont, dass Männer und Frauen unterschiedliche Symptome haben können, wenn es zu einem Herzinfarkt kommt. Das bekannteste Symptom bei Männern sei ein „sehr starker Schmerz, der überwiegend im Brustkorb auftritt – häufig auch hinter dem Brustbein“. Üblicherweise halte dieser Schmerz länger als fünf Minuten an und könne auch in andere Körperregionen ausstrahlen, zum Beispiel in die Arme, den Oberbauch, den Bereich zwischen den Schulterblättern, den Rücken oder auch in den Hals und den Kiefer.

Als weitere Symptome, die bei Männern auftreten können, nennt die Herzstiftung:

ein Engegefühl in der Brust,

ein Druck im Herzbereich und

kalter Schweiß mit fahler Haut.

Wichtig zu wissen, ist: Ein Herzinfarkt kann unterschiedlich stark ausgeprägt auftreten. Deswegen sind auch die Anzeichen unterschiedlich intensiv. Man sollte also auch bei moderaten Schmerzen in der Brust vorsichtig sein.

Herzinfarkt: Was ist zu tun?

Aber wie hilft man bei einem Herzinfarkt richtig? Bemerkt man bei einer anderen Person einen Herzinfarkt, sollte man laut DRK sofort den Notruf wählen. Überprüfen Sie außerdem das Bewusstsein und die Atmung. Kommt es zu einem Kreislaufstillstand, muss man sofort mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Dazu sollte man am besten die Herzdruckmassage machen und nach 30 Mal Drücken anschließend zweimal beatmen. Das ganze Prozedere muss wiederholt werden, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Ist die betroffene Person bei Bewusstsein, sollte man sie bequem mit erhöhtem Oberkörper hinlegen. Diese Position entlastet das Herz. Enge Kleidung sollte geöffnet werden und nach Möglichkeit sollte die betroffene Person in einer ruhigen Umgebung liegen, bis der Rettungswagen kommt.

Übrigens: Nicht nur das Zigarettenrauchen, auch das Kiffen soll das Herzinfarkt-Risiko erhöhen.