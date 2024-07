Königin Camilla verletzt auf Reisen: Was ist passiert?

Das royale Sommerprogramm 2024 sah Mitte Juli einen Besuch auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey vor. Doch beim zweitägigen Aufenthalt von König Charles III. und Königin Camilla auf der für das britische Königshaus symbolträchtigen Inselgruppe im Ärmelkanal lief nicht alles wie geplant.

Erst kam es zu einem Zwischenfall in Jersey – Sicherheitskräfte evakuierten Charles und Camilla, die ihren Auftritt kurzerhand unterbrechen mussten -, dann warfen Bilder auf der Nachbarinsel Guernsey von einer bandagierten Königin Fragen auf. Es wirkte so, als müsse sich Camilla auf einen Regenschirm stützen. Hat sich die Königin etwa eine Verletzung am Bein zugezogen? Die Antwort lesen Sie im Text.

Charles und Camilla: Bereits zweiter Zwischenfall auf Kanalinseln

Am zweiten und letzten Tag der Reise des britischen Königspaares zu den im Ärmelkanal gelegenen Kanalinseln zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich besuchten die „Royals“ die nordwestlich von Jersey liegende Insel Guernsey. Zuvor kam es zu einem Zwischenfall in Jersey, bei dem Sicherheitsleute einen Auftritt von Charles und Camillas unterbrachen und das königliche Paar evakuierten. Doch wie der Mirror berichtete, konnten König Charles und Königin Camilla nach etwa 20 Minuten ihren Auftritt planmäßig fortsetzen - der Sicherheitsmaßnahme war ein falscher Alarm vorausgegangen.

Kurze Zeit später kam es zu einem zweiten Zwischenfall, der sich während der zweitägigen Reise ereignet haben muss. Denn bei der Ankunft in St. Peter Port auf Insel Guernsey präsentierte sich Königin Camilla vor jubelnden Zuschauern plötzlich mit einem Verband am rechten Fuß. Doch was war der Grund?

Stützt sich Camilla vor Schmerzen auf ihrem Regenschirm ab?

Laut Daily Mail erklärte Königin Camilla in Guernsey, sie sei beim Gehen mit der Ferse hängen geblieben und habe sich „das Band gezerrt“. „Es tut ziemlich weh“, soll die Queen auf der Veranstaltung gesagt haben. Auch dass sie einen Regenschirm bei strahlendem Sonnenschirm als Stütze dabeihatte, lässt auf eine Verletzung am Knöchel schließen, wie das Blatt mutmaßt. Ein anwesender Berater sagte zudem der Daily Mail, die Königin habe sich auf Jersey eine „leichte Knöchelverstauchung“ zugezogen. Verstecken wollte die jüngst 77 Jahre alt gewordene Königin ihre Blessuren jedenfalls nicht. Zum königsblauen Seidenkreppkleid trug sie offene Schuhe mit niedrigen Absätzen.

Icon Vergrößern Königin Camilla zeigte sich auf der Insel Insel Guernsey mit einem bandagierten Fußknöchel. Foto: Andrew Matthews, dpa Icon Schließen Schließen Königin Camilla zeigte sich auf der Insel Insel Guernsey mit einem bandagierten Fußknöchel. Foto: Andrew Matthews, dpa

Eine richtige Schonungszeit kommt derweil mit dem vollen Terminkalender der Royals in die Quere. So soll Camilla auf ihren während der Reise stattfindenden Geburtstag (17. Juli) hingewiesen haben und gesagt haben, sie werde keine Gelegenheit haben, den Fuß hochzulegen und auszuruhen. Insgesamt wollten die Royals aber laut Medienberichten die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte im Sommer stark zurückfahren. Grund war aber nicht die Krebs-Erkrankung von König Charles, sondern die Wahl in Großbritannien. Derweil soll es auch Prinzessin Kate wieder besser gehen, wie ihr Auftritt bei den Festlichkeiten von „Trooping the Colour“ nahelegte.