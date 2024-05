Charles III., William, Kate und Co. - Britische Royals sagen wichtige Termine ab

Die Mitglieder des britischen Königshauses werden in nächster Zeit weniger in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Das hat einen bestimmten Grund, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Royals ziehen sich zurück - wer das jetzt allerdings als Reaktion auf die Krebserkrankung von König Charles III. und seiner Schwiegertochter, Prinzessin Kate, sieht, liegt falsch. Tatsächlich hat es einen ganz bestimmten Grund, warum die britische Königsfamilie in nächster Zeit weniger öffentliche Termine wahrnehmen wird. Welcher das ist und welche Veranstaltungen betroffen sein könnten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Charles III., William und Kate - Britische Royals sagen Termine ab

Das britische Königshaus hat beschlossen, ihre Teilnahme an bestimmten öffentlichen Terminen abzusagen und zu verschieben, die in die kommenden Sommermonate fallen. Betroffen könnten unter anderem große Veranstaltungen wie Trooping the Colour am 15. Juni und Royal Ascot (18.-22. Juni), die zu den bedeutendsten Veranstaltungen im Kalender der britischen Monarchie zählen, sein. Dies legt ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Zeitung Daily Mail dar. Während bei Tropping the Colour in einer militärischen Zeremonie der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen begangen wird, ist Royal Ascot ein berühmtes Pferderennen, das jährlich im Juni in Berkshire stattfindet. Besonders bei letzterem Termin ist die königliche Familie für gewöhnlich jeden der fünf Tage anwesend, heißt es auf der offiziellen Seite der Veranstaltung. Auch, wie der für den späten Juni angekündigte Besuch des japanischen Kaiserpaares gehandhabt wird, ist noch nicht bekannt.

Doch was ist der Grund dafür, dass die Royals scheinbar mehrere Termine aus ihrem Kalender streichen - oder den gewohnten Pomp zumindest etwas herunterfahren - müssen? Die Antwort lieferte ein Sprecher des Buckingham Palace gegenüber der Daily Mail. Demnach sei der Grund für die Reaktion des Palastes in der Ankündigung des britischen Premierminister Rishi Sunak vom 22. Mai zu suchen. Der hatte laut übereinstimmender Medienberichte, unter anderem der Tagesschau, verkündet, die britischen Parlamentswahlen auf den 4. Juli vorziehen zu wollen.

Royals entschuldigen sich - Keine Teilnahme an bestimmten Terminen

Und im Rahmen der Wahl kommt auch die Monarchie ins Spiel, denn in Übereinstimmung mit der britischen Tradition und um politische Neutralität zu wahren, hat der Palast beschlossen, genau die Veranstaltungen und Events zu verschieben, die während der Wahlkampagne stattfinden. Diese Maßnahme, so der Sprecher, solle sicherstellen, dass die Aktivitäten der königlichen Familie nicht als Ablenkung von der Wahl wahrgenommen werden und die öffentliche Aufmerksamkeit auf die politischen Ereignisse im Land gerichtet wird. In einer Mitteilung, die der Zeitung vorliegt, ließen König Charles III., Königin Camilla und Co. ausrichten: "Ihre Majestäten entschuldigen sich aufrichtig bei allen, die davon betroffen sind".

Immerhin ist es ein offenes Geheimnis, dass gerade teure Events, wie Royal Ascot, gebucht werden, weil dort die Chance besteht, einen Blick auf König und Königin oder auch den Prinzen und die Prinzessin von Wales zu werfen. Allerdings seien nicht alle Veranstaltungen in dem Zeitraum von Verschiebungen betroffen. Beispielsweise die Feier zu dem 80. Gedenktag der Landung der Alliierten-Truppen in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs werde weiterhin stattfinden.

Dass Prinzessin Kate an einer dieser Veranstaltungen teilnimmt, schien ohnehin unwahrscheinlich. Immerhin unterzieht sich die dreifache Mutter derzeit noch einer Chemotherapie, nachdem im März bekanntgeworden war, dass sie an Krebs erkrankt ist.

