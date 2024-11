Königin Camilla rührt zu Tränen: Mit ihrer neuen Doku macht sie auf Verbrechen aufmerksam

Nach einem herausfordernden Jahr für die britische Monarchie, in dem sowohl König Charles III. als auch Prinzessin Kate mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatten, trat in den vergangenen Tagen Königin Camilla in den Vordergrund. Im Rahmen einer Dokumentation beleuchtet sie ein Thema, das ihr seit Jahren am Herzen liegt. Worum es in der Doku ging und warum Camillas Einsatz Royal-Fans zu Tränen rührte, erfahren Sie hier.

Warum rührt Camillas neue Doku die Menschen zu Tränen?

In der Dokumentation „Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors“, die am 11. November auf ITVX erschien, gewährt Königin Camilla persönliche Einblicke in ihre langjährige Arbeit für Opfer häuslicher Gewalt. Die Zuschauer können in der Doku sehen, wie sie in Gesprächen mit Überlebenden eine starke Empathie zeigte und tief berührende Momente erlebte. Bereits in den ersten Minuten des Films brachte Camillas emotionaler Aufruf Zuschauer zum Weinen: „Wenn man anfängt, an der Oberfläche zu kratzen, sieht man das wahre Ausmaß dieses Verbrechens“, wird die Königin in einem Bericht der britischen Zeitung Express zitiert. Die Geschichten der Betroffenen hätten die Queen dazu bewegten, gegen diese „schreckliche und traurige Pandemie der Gewalt“ zu kämpfen.

Die Dokumentation rief zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken hervor. Viele Zuschauer äußerten sich tief bewegt und lobten Camillas Ehrlichkeit und Mitgefühl. In den sozialen Medien schrieben Zuschauer: „Diese Dokumentation ist kraftvoll und emotional. Königin Camillas Leidenschaft, häusliche Gewalt zu beenden, ist ansteckend“.

Worum genau geht es in „Behind Closed Doors“?

Die 90-minütige Dokumentation begleitet die Königin über ein Jahr hinweg und zeigt sie sowohl bei öffentlichen Auftritten als auch in privaten Gesprächen mit Überlebenden von häuslicher Gewalt. Ziel des Films sei es, der British Broadcasting Company (BBC) zufolge, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und einen Dialog zu fördern. Die Königin spricht in der Doku unter anderem über die emotionalen und physischen Herausforderungen, die häusliche Gewalt mit sich bringt, und verdeutlicht, wie sich Kontrolle und Missbrauch in das Leben vieler Frauen einschleichen. Ein emotionaler Höhepunkt des Films sei das Gespräch mit Diana Parkes, deren Tochter von ihrem Ehemann getötet wurde. Camilla, sichtbar bewegt, lobte Diana für ihre Stärke: „Ich bewundere sie mehr, als ich sagen kann“, erklärte die Königin in einer Pressemitteilung des Palastes.

Camilla setzt sich seit über zehn Jahren aktiv gegen häusliche und sexuelle Gewalt ein. Die Queen schildert im Film, wie diese Problematik Frauen jeden Alters und Hintergrunds betrifft und dass die unsichtbaren Formen der Kontrolle oft die schmerzhaftesten sind: „Der Zwang ist oft das Erschreckendste an häuslicher Gewalt. Man verliert nach und nach die Kontrolle über das eigene Leben“, liefert die BBC ein weiteres Zitat der Königin aus dem Film.

