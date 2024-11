Royals: Von Pizza bis Brathähnchen – so ernähren sich William, Kate und die Kinder

Die britischen Royals mögen auf Fotos glamourös und unnahbar wirken – doch am privaten Esstisch geht es bei William, Kate und Co. erstaunlich bodenständig zu. Von Curry bis Fish and Chips, die Royals scheinen es zu lieben, bei bestimmten Gerichten einfach alle Etikette hinter sich zu lassen. Was essen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis also wirklich? Und bei welchem Essen gerät Prinz William in die Bredouille? Alles über die Essgewohnheiten der Royals lesen Sie hier.

Übrigens: Prinzessin Kate und auch Prinz William enthüllen immer wieder Details über ihr Privatleben.

Frühstück bei den Royals: Womit starten Prinzessin Kate und König Charles III. in den Tag?

Der Tag beginnt für Prinzessin Kate laut einem Bericht der Daily Mail oft mit einem grünen Smoothie – mit Spirulina, Matcha, Spinat, Römersalat, Koriander und Heidelbeeren. Klingt sehr gesund, schmeckt vermutlich nicht ganz so königlich, aber gibt Energie für den Tag. Früher waren es noch Porridge oder gekochte Eier mit Toastsoldaten, ein Klassiker aus ihrer Kindheit, wie Catherines Mutter einmal verriet. Was bei Prinzessin Kate und Prinz William sonst noch beim morgendlichen Familienfrühstück konsumiert wird, ist öffentlich nicht bekannt. Da sowohl Kate als auch William aber eher auf eine gesunde Ernährung bei ihren Kindern achten, ist anzunehmen, dass auch George, Charlotte und Louis ein ähnliches gesundes Frühstück, wie ihre Mutter vorgesetzt bekommen.

Alles andere als üppig geht es in der Früh, dem neuen Buch „Zu Tisch bei den Royals“ von Königin Camillas Sohn aus erster Ehe, Tom Parker Bowles, zufolge, bei König Charles III. und Königin Camilla zu. So soll Camilla ihrem Sohn zufolge im Sommer zu Joghurt und im Winter eher zu Porridge greifen, während der Monarch selbst mit Trockenfrüchten und Honig in den Tag startet.

Deftig britisch oder italienisch: Das kommt bei Kate und William mittags auf den Teller

Mittags gönnen sich William und Kate anscheinend öfter mal einen britischen Klassiker: Fish and Chips – oft mit einem Hauch Nostalgie, besonders wenn sie in Anstruther sind, wo sie während ihrer Studienzeit oft Fischgerichte genossen haben. Ihre Kinder zeigen bereits eigene Vorlieben: Prinz George liebt italienische Gerichte, besonders Spaghetti Carbonara, wie Starkoch Aldo Zilli einmal gegenüber Femail berichtete.

König Charles hingegen soll sich laut einem weiteren Bericht der Daily Mail zum Mittag offenbar mit einer halben Avocado über Wasser halten, um bis zum Abend durchzuhalten. Der krebskranke Monarch hatte zuletzt auf Anraten seiner Ärzte seine Ernährung umstellen müssen, wie eine Quelle innerhalb des Palastes gegenüber der britischen Zeitung behauptet. Jetzt nimmt Charles III. auch ein Mittagessen zu sich – etwas, was der König aus Zeitgründen bislang immer vermieden haben soll.

Prinzessin Kates Lieblingsessen bringt William regelmäßig ins Schwitzen

Am Abend bringt Prinzessin Kate gerne die Schärfe auf den Tisch – und damit ihren Ehemann an seine Grenzen. In einem Interview mit BBC Radio 1 gestand der britische Thronfolger bereits 2017, dass er mit Kates Würzgrad manchmal überfordert sei, gerade, wenn sie ihr Lieblingscurry zubereitet. Kate sagte in dem Interview: „Ich hingegen mag die Würze, also muss ich das Curry kochen und dann die Würze hinzufügen, extra Würze am Ende.“ William scherzte dann, dass seine Frau „es sanft reinbringen muss, weil ich sonst zu schwitzig werde. Das ist kein schöner Anblick!“

Dem Paar zufolge sei auch George eher vorsichtig mit Schärfe. Nur Prinzessin Charlotte zeige sich mutig und würde das Curry gelegentlich auch mal etwas schärfer essen. Die Lösung: Die Familie bestellt gelegentlich ein mildes Curry und verbringt den Abend gemütlich vor dem Fernseher. Prinzessin Charlotte ist übrigens auch das Kind des Paares, dem einer Schätzung zufolge der größte Reichtum winken könnte. Charlotte könnte dabei ihren Bruder George überholen.

Auch wenn William sonst mit Kates Schärfe kämpft, lässt er sich ihr Brathähnchen nicht entgehen – ein absoluter Favorit, den Kate einem Bericht des britischen Express zufolge seit ihren frühen Ehejahren für ihn zaubert.

Charles und Camilla lassen es sich beim Nachmittags-Tee mit Scones und Shrimp-Sandwiches gut gehen – eine Angewohnheit, die Charles der Daily Mail zufolge von seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II., übernommen hat.

Übrigens: Jüngsten Informationen zufolge sollen sich Williams Bruder, Prinz Harry, und seine Frau, Meghan Markle, um ein neues Zuhause in Europa bemühen. Das Paar hatte 2020 seinen royalen Pflichten den Rücken gekehrt und war in die USA gezogen.