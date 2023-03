Freundin von Julian Nagelsmann hört bei Bild auf

Lena Wurzenberger, die Freundin von Julian Nagelsmann, beendet ihren Job bei der Bild zum Ende des Monats. Laut dem Axel-Springer-Verlag hört sie auf eigenen Wunsch auf.

Lena Wurzenberger, die Freundin von Julian Nagelsmann, beendet ihren Job bei der Bild. Ende März werde sie auf eigenen Wunsch aufhören. Das bestätigte der Axel-Springer-Verlag auf dpa-Nachfrage am Freitag. "Wir haben diesem entsprochen und wünschen ihr auch zukünftig viel Erfolg", hieß es.

Lena Wurzenberger: Nagelsmann sah in Beziehung kein Problem für seinen Job

Der 35-jährige Nagelsmann, der als Cheftrainer des FC Bayern München vor dem Aus steht, hatte sich im vergangenen August nach der Trennung von seiner Ehefrau über seine Beziehung zu einer Reporterin der Bild geäußert und darin keine Probleme für seinen Job gesehen. Die Zeitung hatte die 30-Jährige damals nach Kenntnis von der Beziehung mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung über den FC Bayern entbunden.

Julian Nagelsmann beim FC Bayern entlassen

Am späten Donnerstagabend meldete die Bild, dass Nagelsmann beim FC Bayern als Cheftrainer entlassen wurde. Offenbar ersetzt der Rekordmeister den 35-Jährigen durch den 49-jährigen Thomas Tuchel. Der deutsche Fußball-Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz eben hinter Dortmund abgerutscht. Trotzdem kommt die Trennung zu dem Zeitpunkt überraschend. (mit dpa)

