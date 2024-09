Nach Krebsbehandlung: So plant Prinzessin Kate ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit

Nach Monaten in Zurückgezogenheit und einer Chemotherapie will Prinzessin Kate nun offenbar schrittweise zu ihren öffentlichen Aufgaben zurückkehren. Die Prinzessin von Wales, die im März ihre Krebserkrankung öffentlich machte, hatte sich – ähnlich wie ihr Schwiegervater König Charles III. der ebenfalls an Krebs erkrankt ist – aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Im September gab der Palast schließlich bekannt, dass Kate ihre Chemotherapie erfolgreich beendet habe. Das in diesem Zusammenhang veröffentlichte Video zeigt Kate bei einem Spaziergang mit Prinz William und ihren Kindern, den Prinzen George und Louis sowie Prinzessin Charlotte.

Nach Krebsbehandlung: Wie plant Prinzessin Kate ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit?

Nach diesem Schritt folgte der British Broadcasting Company (BBC) zufolge ein weiteres wichtiges Ereignis: Demnach soll die Prinzessin jüngst an einer Besprechung in Windsor Castle teilgenommen haben, bei der es um ihr Projekt zum Thema „frühkindliche Bildung“ gegangen sei. Laut der BBC war dies die erste offizielle Verpflichtung seit Beginn ihrer Behandlung, und sie wurde im Court Circular, der offiziellen Liste der königlichen Engagements, vermerkt. Der Rundfunkanstalt zufolge ein deutlicher Fingerzeig, dass Kate in Bälde wieder eigene Termine wahrnehmen könnte.

Laut Berichten – unter anderem der britischen Zeitung The Times – wird Kate ihre Rückkehr ins öffentliche Leben vorsichtig gestalten. Für den Herbst seien offenbar vereinzelte öffentliche Auftritte geplant. Experten zufolge könnten darunter der Remembrance Day im November sowie ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey fallen.

Bereits im Juni zeigte sich Kate bei der traditionellen Militärparade Trooping the Colour und im Juli bei dem Finale des Tennisturniers Wimbledon, wo sie zusammen mit ihrer Tochter Charlotte die Trophäen überreichte. Im August überraschte Prinzessin Kate erneut mit einem öffentlichen Auftritt. Während eines Aufenthalts auf Schloss Balmoral in Schottland besuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William und ihrem ältesten Sohn Prinz George einen Gottesdienst. Es war ihr dritter öffentlicher Auftritt seit Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung. Fotos, die der Daily Mail vorlagen, zeigten eine entspannte Kate, die während der Fahrt lächelnd mit William plauderte.

Was sagte Prinzessin Kate in ihrer Videobotschaft zum Abschluss ihrer Chemotherapie?

In der Videobotschaft, die sie gemeinsam mit ihrer Familie zum Ende ihrer Chemotherapie aufnahm, reflektierte Kate die Herausforderungen der vergangenen Monate. Sie beschrieb den Weg durch die Chemotherapie als „stürmische Gewässer“, die ihr jedoch eine neue Perspektive auf das Leben gegeben hätten. Sie betonte, dass der Weg zur vollständigen Heilung noch lang sei und sie weiterhin vorsichtig vorgehen müsse. Wie sich diese Einstellung auf die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte auswirkt, wird nur die Zeit zeigen.

Übrigens: Neben Kate verfolgen echte Royal-Fans auch gerne Neuigkeiten, die ihre Kinder, Prinz George, Prinz Louis oder Prinzessin Charlotte betreffen. Während es bereits mehrfach Gerüchte gab, dass Prinz George ein großer Taylor-Swift-Fan sein soll, könnte George, obwohl er einmal König von England wird, seiner Schwester in Zukunft finanziell unterlegen sein. Nesthäkchen Louis hingegen hat von allen royalen Kindern wohl den süßesten Spitznamen abgestaubt. Diesen enthüllte Kate, als sie das Ende ihrer Chemotherapie bekanntgab.