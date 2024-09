Prinzessin Kate zurück nach Chemotherapie? Diese Auftritte könnte sie bald absolvieren

Nicht König Charles III. und auch nicht sein Sohn und Thronerbe Prinz William – die Liste der beliebtesten britischen Royals wird von keiner anderen, als der Prinzessin von Wales angeführt. Dies ergab eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2024 bei der Prinzessin Kate der verstorbenen Königin Elizabeth II. den Rang ablief und sich noch vor ihrem Schwiegervater und ihrem Ehemann platzierte.

Bei solchen Ergebnissen verwundert es wenig, dass die britische Öffentlichkeit geschockt reagierte, als im März bekannt wurde, dass Prinzessin Kate an Krebs leidet und eine Chemotherapie begonnen habe. Um ihre Genesung zu unterstützen, hatte sich die Frau von Prinz William stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nahm nur an wenigen offiziellen Terminen teil. Unter anderem dem Trooping the Colour im Juni und der Siegerehrung des Tennisturniers Wimbledon im Juli. Inzwischen hat Kate öffentlich gemacht, dass die Chemotherapie infolge ihrer Krebserkrankung beendet sei. Wann sie ihre öffentlichen Aufgaben wieder aufnimmt, hatte die Prinzessin allerdings nicht mitgeteilt. An welchen Terminen man einen Auftritt von Kate dennoch erwarten darf, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit: An diesen Terminen könnte sie wieder zu sehen sein

So berichtet die britische Zeitung The Times, dass Kate insbesondere im Herbst wieder in das „Geschäft“ der royalen Pflichten einsteigen könnte. Aus Kreisen innerhalb des Palastes will die Zeitung erfahren haben, dass Kate die Teilnahme an zwei Veranstaltungen in Betracht zieht.

Darunter sei die am 10. November gelegene Gedenkfeier am „Remembrance Day“. Dort würde die Prinzessin von Wales zusammen mit dem König und anderen Mitgliedern der königlichen Familie an der Zeremonie am Cenotaph in London teilnehmen. Bei diesem Termin wird an die Soldaten und Zivilisten erinnert, die in den beiden Weltkriegen sowie in späteren Konflikten ihr Leben verloren haben. Besonders im Fokus stehen die Opfer des Ersten Weltkriegs, da dieser Krieg am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstand endete.

Dem Bericht der Times zufolge sollen Kates Berater außerdem mit den Planungen für Kates traditionelle Weihnachtsgottesdienst-Veranstaltung „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey begonnen haben. Dieser Termin wird aller Voraussicht nach im Dezember stattfinden.

Wie so oft mit solchen Prognosen ist allerdings nichts sicher, bis der Kensington Palace eine offizielle Teilnahme von Kate an diesen Terminen bestätigt hat. Die Informationen aus dem Times-Artikel stammen hauptsächlich von Insidern aus dem Palast, aber auch Freunden der Prinzessin sowie dem Kensington Palace selbst. Diese Quellen bestätigten der Zeitung auch, dass die Prinzessin von Wales von Schloss Windsor aus arbeite und regelmäßige Meetings mit ihrem Sekretariat abhalte, um ihre zukünftigen Pläne zu besprechen. Die vollständige Rückkehr von Kate in die Öffentlichkeit werde allerdings von der Anzahl an „guten Tagen“ abhängen, die sie im Rahmen ihrer Genesung erlebt.

Übrigens: Prinz Harry, Kates Schwager und jüngerer Bruder von Prinz William, feiert seinen 40. Geburtstag. Richtige Partystimmung scheint in Großbritannien deshalb aber nicht aufzukommen, denn Harrys Verhältnis zur königlichen Familie gilt seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 angespannt. Wie Insider berichten, soll die Familie von Harry und Williams Mutter aktiv an einer Versöhnung der beiden Prinzen arbeiten. Die Spencers hoffen, dass die ältere Schwester der verstorbenen Prinzessin Diana möglicherweise Einfluss auf Harry und William nehmen könnte. Auch Harry selbst scheint seine Rückkehr nach Großbritannien zu planen. Von einem Herr der Ringe-Star bekommt der „Exil-Prinz“ Verständnis.