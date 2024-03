Seit Bekanntwerden seiner Krebs-Diagnose hat König Charles III. nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen. Zu Ostern 2024 gibt es nun gute Nachrichten bei den Royals.

Trotz seiner Krebs-Diagnose im Januar hatte der britische König, Charles III., die Staatsgeschäfte fortgeführt, Meetings abgehalten und offizielle Dokumente bearbeitet. An öffentlichen Terminen nahm der Monarch in dieser Zeit allerdings nicht teil. Das soll sich zu Ostern ändern.

Nach Krebs-Diagnose von König Charles III.: Gute Nachrichten zu Ostern 2024

Denn wie die British Broadcasting Corporation (BBC) am Mittwoch berichtete, wird der König zusammen mit seiner Frau, Königin Camilla, am Ostersonntag am Gottesdienst in der St. George's Kapelle auf Windsor Castle teilnehmen. Dies bestätigte der Buckingham Palace auf Anfrage der BBC.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wird die Teilnahme von König Charles an dem Ostergottesdienst von Experten als positives Zeichen hinsichtlich seines Gesundheitszustands gesehen. Während Charles bei seinen öffentlichen Verpflichtungen kürzertrat und auch seine Schwiegertochter Kate bei öffentlichen Terminen wegen einer Operation fehlte, hatte vor allem Königin Camilla viele Solo-Verpflichtungen in den vergangenen Monaten absolviert. So viele, dass die Königin jüngst eine Pause verordnet bekam. Auch an Prinz William gab Charles eine wichtige Aufgabe ab.

Prinzessin Kate: Ist auch sie nach der Krebs-Diagnose beim Ostergottesdienst dabei?

Laut des Statements des Buckingham Palace sollen am Ostergottesdienst weitere hochrangige Mitglieder des Königshauses anwesend sein. Dies ist laut BBC üblich, da der Gottesdienst ein fester Bestandteil des königlichen Kalenders ist und üblicherweise von vielen hochrangigen Royals besucht wird. Allerdings - das steht bereits jetzt fest - werden der Prinz und auch die Prinzessin von Wales nicht am Gottesdienst in St. George teilnehmen. Dies geschieht aufgrund der kürzlich bekannt gewordenen Krebserkrankung von Catherine. Während Kate ihre Behandlung fortführt, wird auch Prinz William, ihr Ehemann, nicht an dem Gottesdienst teilnehmen. Auch ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden laut BBC-Informationen dem Gottesdienst fernbleiben.

Prinzessin Kate hatte am 23. März ihre Krebserkrankung über die Plattform Instagram öffentlich gemacht. In dem veröffentlichten Video sprach die Prinzessin von einem "enormen Schock". Sie erklärte, dass die Krankheit nach einer größeren Bauchoperation festgestellt worden war und sie sich nun in einer frühen Phase der präventiven Chemotherapie befinde.

Kate bat in dem Video um "Zeit, Raum und Privatsphäre" für ihre Genesung. Zuvor hatte im Netz eine Spekulation über den Gesundheitszustand der Prinzessin die nächste gejagt und auch ein Auftritt von ihr sorgte für Gesprächsstoff. Nachdem Kates Krebserkrankung öffentlich geworden war, entschuldigten sich einige Stars bei ihr.