Prinzessin Kate hat Krebs - Stars entschuldigen sich bei ihr: "Beschämt mich heute"

Nachdem bekannt wurde, dass Prinzessin Kate Krebs hat, sprechen viele Stars Genesungswünsche und Mitgefühl aus. Auch Entschuldigungen bekommt die Prinzessin.

Erst machte Prinzessin Kate von Wales, Ehefrau des britischen Thronprinzen William, im März mit einem ungewöhnlichen Foto zum Muttertag von sich reden, nachdem sie sich lange nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken gelassen hatte: Der Kensington-Palast veröffentlichte ein Bild der Prinzessin und ihren Kindern, das eindeutig manipuliert war. Am Wochenende meldete sich Kate dann persönlich und gab in einem Video ihre überraschende Krebsdiagnose bekannt. Als Reaktion kamen aus der Öffentlichkeit viele Genesungswünsche, Zuspruch, Mitgefühl - und auch Entschuldigungen. Welche Stars bewegende Worte fanden, wer sich aufrichtig bei Kate entschuldigte und wer das bisher noch nicht getan hat, lesen Sie hier.

Krebsdiagnose von Prinzessin Kate: So antworteten die Stars

Kates Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Unter den zigtausend Antworten auf X (früher Twitter) kommentierten auch zahlreiche Politiker und Stars aus der ganzen Welt. Der US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill schrieben: "Jill und ich beten gemeinsam mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt für Ihre vollständige Genesung, Prinzessin Kate." Die First Lady kommentierte selbst noch das Video: "Du bist mutig, und wir lieben dich".

Aus der Royal Family selbst bekam Prinzessin Kate viel Rückenwind: Kates Schwiegervater, König Charles, sei "so stolz", weil Kate mit ihrem Video viel Mut bewiesen habe. Charles kämpft gerade ebenfalls gegen Krebs und wird mit einer Chemotherapie behandelt.

Video: dpa

Prinz Harry und Herzogin Meghan teilten mit: "Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und wir hoffen, dass sie das privat und in Ruhe verfolgen können". Kates Bruder James postete auf Instagram: "Über die Jahre haben wir viele Berge bestiegen. Als Familie werden wir auch diesen mit dir erklimmen." Dazu gab es für die Royal-Fans ein Bild von James und Kate als Jugendliche.

Der britische Premierminister Rishi Sunak veröffentlichte kurz nach der Bekanntgabe der Krebsdiagnose eine Mitteilung, in der es hieß, dass die Prinzessin von Wales genieße die Liebe und Unterstützung des ganzen Landes. "Sie hat mit ihrer heutigen Erklärung enormen Mut bewiesen", so Sunak. Kanadas Premier Justin Trudeau betonte, die Prinzessin hätte "die Nachricht von ihrer Krebserkrankung so mutig mitgeteilt". Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fügte seinen Genesungswünschen unter dem Video hinzu: "Deine Stärke und Widerstandskraft inspirieren uns alle."

Kate und ihr Mann Prinz William bedankten sich über einen Sprecher des Kensington-Palasts für die weltweite Anteilnahme. Die beiden seien sehr bewegt von der Herzlichkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit und dankbar für das Verständnis ihres Wunschs nach Privatsphäre zu dieser Zeit.

Prinzessin Kate: Spekulationen um Gesundheitszustand

Kates längere Auszeit aus der Öffentlichkeit hatte schon vor dem Video die Spekulationen über ihren Gesundheitszustand und ihren Verbleib befeuert. Doch nachdem nun raus ist, was der Grund dafür war, ist die Privatsphäre von Kate und ihrer Familie besonders in Gefahr. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, rief die Menschen deshalb dazu auf, die Privatsphäre der königlichen Familie in dieser Zeit zu wahren. In ihrem Video hatte Kate selbst um Zeit, Raum und Privatsphäre für sich und ihre Familie während der Behandlung gebeten. Die Prinzessin verriet nicht, gegen welche Art von Krebs sie kämpft, betonte aber, dass es ihr "gut geht und sie jeden Tag stärker wird".

Prinzessin Kate: Entschuldigung von Stars

Aber nicht nur Mitgefühl und Genesungswünsche gingen bei Kate ein. Auch mit Entschuldigungen reagierten manche Menschen. Denn nach dem Medienrummel um das manipulierte Muttertagsfoto plagte einige wohl ein schlechtes Gewissen. So etwa die Schauspielerin Blake Lively, die durch die Serie "Gossip Girl" bekannt wurde. Nach Kates Statement entschuldigte sich Lively für einen Witz über das nachträglich bearbeitete Foto und die Kontroverse darum.

Die Schauspielerin schrieb in ihrer Instagram-Story: "Ich bin mir sicher, dass es heute niemanden interessiert, aber ich habe das Gefühl, dass ich das zugeben muss. Ich habe einen dummen Post über den 'Photoshop-Fehler'-Hype gemacht und, oh Mann, dieser Post beschämt mich heute. Es tut mir leid. Ich sende Liebe und gute Wünsche an alle, immer." Zuvor löschte sie den eigentlichen Post, in dem sie über das Familienfoto zum Muttertag gescherzt und gelästert hatte.

Lively bekam für ihr Eingeständnis viel Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete das Statement etwa als "bemerkenswerteste Botschaft für die krebskranke Princess of Wales". Die Schauspielerin inspirierte weitere Menschen dazu, die Spekulationen aus dem Netz zu nehmen, etwa den Video-Creator Kalen Allen. Auch er hat beschlossen, sein Video über den Aufenthaltsort von Prinzessin Kate vom Netz zu nehmen. "Als Person des öffentlichen Lebens weiß ich um die heikle Balance zwischen Nachrichtenwert und Respekt vor den persönlichen Problemen", teilte Allen laut Medienberichten mit.

Prinzessin Kate: Fans fordern mehr Entschuldigungen

Fans von Kate fordern nun auch Statements und Entschuldigungen von anderen Stars, die sich Scherze über den Verbleib der Prinzessin erlaubten. So hatte auch Kim Kardashian einen spöttischen Post bei Instagram gemacht. Unter einer Bilderstrecke mit Outfit-Fotos schrieb Kardashian "Auf dem Weg, Kate zu finden".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach Bekanntwerden der Krebserkrankung blieb sie auffallend still - und nahm den Post nicht offline, ganz zum Ärger einiger Fans. "Ich denke, eine Entschuldigung ist angebracht!", hieß es von einem Fan. Oder als Anspielung auf Kardashians Satz: "Kannst du stattdessen bitte eine Entschuldigung finden?"