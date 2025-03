Pop, Afrobeats und R&B? König Charles enthüllt, welche Musik bei ihm im Buckingham Palace läuft

König Charles III. gibt selten persönliche Einblicke in seinen Alltag – umso überraschender ist es, dass der Musikstreamingdienst Apple Music nun eine Playlist des britischen Monarchen veröffentlicht hat. Unter dem Titel „The King’s Music Room“ gewährt die Musikauswahl Einblick in den Geschmack des Königs und bietet eine Mischung aus Klassikern, Pop-Hits und modernen Sounds.

Das Besondere: Die Playlist wurde – so heißt es in der Pressemitteilung des Palastes – von König Charles selbst zusammengestellt und begleitet eine von ihm aufgenommene Sendung auf Apple Music Radio. Was der Monarch dort über die ausgewählten Songs verrät und welche Anekdoten er zum Besten gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Auch Prinz William hört gerne Musik und wurde schon mehrfach als „Prince of Rock“ geoutet. Doch nicht nur mit William teilt Charles III. ein Hobby – wie seine Schwiegertöchter, Kate und Meghan, schätzt er einen speziellen Zeitvertreib.

Die Playlist von König Charles III.: Welche Songs laufen im Buckingham Palace?

Veröffentlicht wurde die Playlist anlässlich des Commonwealth Days am 10. März. Die Sendung wurde im Buckingham Palace aufgezeichnet und soll eine musikalische Reise durch das Leben und die Erlebnisse des Monarchen bieten, verrät Apple in einer offiziellen Mitteilung.

„The King’s Music Room“ umfasst eine Mischung aus alten Klassikern und modernen Hits – darunter Künstler aus verschiedenen Jahrzehnten und Genres.

Einige der bekanntesten Songs auf der Playlist sind:

Bob Marley – „Could You Be Loved“

Kylie Minogue – „The Loco-Motion“

Grace Jones – „La Vie En Rose“

Davido – „KANTE“ (feat. Fave)

Beyoncé – „Crazy in Love“ (Bonus-Track)

Dabei zeigt sich: König Charles bevorzugt eine Mischung aus Reggae, Pop, R&B und Afrobeats. Überraschend ist die moderne und internationale Auswahl – mit starken Bezügen zur Commonwealth-Kultur.

Vielseitiger Geschmack: So wichtig ist Musik im Alltag von Charles III.

Die Musikauswahl des Monarchen zeigt, dass er einen vielseitigen Geschmack hat. Neben Künstlern aus Großbritannien sind Musiker aus Jamaika, Australien, Ghana und Nigeria vertreten. Das ist kein Zufall: König Charles selbst betont in seiner Einleitung zur Sendung die verbindende Kraft der Musik: „Musik hat diese bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Winkeln unseres Gedächtnisses zurückzubringen, uns in Zeiten der Trauer zu trösten und uns an ferne Orte zu versetzen.“

Sein Musikgeschmack spiegelt auch seine jahrzehntelangen Reisen durch das Commonwealth wider – und seine persönlichen Begegnungen mit Musikern aus aller Welt.

König Charles: Diese besondere Bedeutung haben einige Lieder für ihn

Einige Songs auf der Playlist haben für den König eine besondere Bedeutung oder sind mit Erinnerungen des Monarchen verknüpft:

Bob Marley – „Could You Be Loved“: König Charles erinnert sich in der Ausstrahlung daran, den Reggae-Star in London getroffen zu haben, bevor Marley 1981 verstarb. Er beschreibt ihn als eine Persönlichkeit mit „bemerkenswerter Energie“.

Al Bowlly – „The Very Thought of You“: Der Song erinnert ihn laut eigener Aussage an seine Großmutter, „Queen Mum“, die solche Musik oft hörte.

RAYE – „Love Me Again“: Der König lernte die Sängerin kürzlich bei einem Event kennen und lobt sie als „großartige Botschafterin für britische Musik“.

Das britische Blatt Daily Mail will hinter der Musikauswahl von Charles III. sogar einige versteckte Botschaften erkannt haben:

„Could You Be Loved“ – Bob Marley: Dieses Lied wurde 1980 veröffentlicht – im selben Jahr, in dem Charles’ Beziehung zu Lady Diana Spencer öffentlich wurde. Die Daily Mail spekuliert, ob der Song möglicherweise Charles’ damaligen inneren Konflikt widerspiegelt: die Wahl zwischen seiner Liebe zu Camilla und der Pflicht, eine geeignete Ehefrau für den Thron zu finden.

„The Loco-Motion“ – Kylie Minogue: Der König bezeichnet den Song als „Musik zum Tanzen“ und lobt seine „Energie“. Doch die Daily Mail weist darauf hin, dass der Song 1987 veröffentlicht wurde – genau in der Zeit, als sich Charles’ und Dianas Ehe merklich abzukühlen begann und erste Gerüchte über ihre Affären aufkamen.

„Upside Down“ – Diana Ross: Ein Song über eine turbulente Beziehung – und laut der Daily Mail ein möglicher Hinweis auf Charles’ komplizierte Vergangenheit mit Camilla . Ross’ Musik war außerdem ein fester Bestandteil der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. , womit Charles möglicherweise auch eine Hommage an seine verstorbene Mutter setzt.

„Haven’t Met You Yet“ – Michael Bublé: Diese Wahl könnte laut der Daily Mail als subtile Botschaft an seinen entfremdeten Sohn Prinz Harry und dessen Familie gedeutet werden. In dem Song geht es um die Hoffnung, eines Tages eine Verbindung wiederherzustellen – und einige Beobachter vermuten, dass Charles hier einen Wunsch nach Versöhnung mit Harry und Meghan zum Ausdruck bringt.

„KANTE“ – Davido: Dieser Song spiegelt Charles’ starke Verbindung zu Afrika wider. Der König hatte sich in der Vergangenheit bereits positiv über seine Erlebnisse in Nigeria geäußert und auch versucht, in seinen Reden Pidgin-Englisch einfließen zu lassen, um Nähe zur Bevölkerung zu zeigen. Die Wahl dieses Songs könnte also ein Zeichen für sein Engagement für den Commonwealth sein.

Die Sendung „The King’s Music Room“ wurde am 10. März um 7 Uhr deutscher Zeit auf Apple Music 1 ausgestrahlt und war anschließend mehrmals im Programm zu hören. Wer die Playlist von König Charles III. nachträglich entdecken möchte, kann sie weiterhin auf Apple Music abrufen. Die Sendung steht dort für Abonnenten weiterhin zur Verfügung.

