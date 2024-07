Wimbledon, das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt, ist in vollem Gange. Auch Prinzessin Kate gilt aus großer Fan - doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Prinzessin von Wales dort zu sehen sein wird?

Vor der Wahl des britischen Unterhauses haben die Royals angekündigt, möglichst wenige öffentliche Termine wahrzunehmen, um den Fokus nicht von den Wahlen abzulenken. Ein Sommer-Event werden König Charles III. und seine Familie aber wahrscheinlich nicht aus dem Kalender streichen, weil er fest zum Repertoire des Königshauses gehört: das Tennisturnier Wimbledon. Insbesondere Charles III. Schwiegertochter, Prinzessin Kate, gilt als leidenschaftliche Tennisspielerin und hat im Jahr 2016 sogar die Schirmherrschaft über den All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) von der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II übernommen.

Nach Bekanntwerden von Kates Krebserkrankung und ihrem kurzen Auftritt beim "Trooping the Colour" im Juni fragen sich Fans natürlich, ob die Ehefrau von Prinz William auf den Zuschauerrängen bei dem prestigeträchtigen Tennisturnier zu sehen sein wird. Die Organisatoren hoffen schon einmal auf eine Teilnahme der Prinzessin.

Prinzessin Kate: Kommt sie zu Wimbledon?

Speziell Debbie Jevans, die Vorsitzende des AELTC, hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt bezüglich der Möglichkeit, dass Kate, dieses Jahr bei Wimbledon die Trophäen überreichen könnte. Gegenüber dem Telegraph sagte Jevans: "Wir hoffen, dass Kate Middleton als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Priorität." Während sich Kensington Palace nicht zu einer möglichen Teilnahme von Kate äußerte, fügte Jevans in dem Gespräch mit der Zeitung weiter an: "Wir haben nur gesagt, dass wir mit Kate Middleton zusammenarbeiten und ihr so viel Flexibilität wie möglich geben werden."

Verbunden mit einer weiteren Tatsache lässt dieser letzte Satz viel Spielraum für Interpretationen, denn wie außerdem in dem Bericht angemerkt wird, stünde laut Jevans bisher nicht fest, wer alternativ für Prinzessin Kate beim Überreichen der Trophäen einspringen solle. Pläne dazu gebe es diesbezüglich bislang nicht. Man müsse sich "zu gegebener Zeit darüber Gedanken machen", erklärte die Vorsitzende des AELTC gegenüber der Zeitung.

Es könnte demnach gut möglich sein, dass Kate in der Lage sein wird, die Trophäen bei der Siegerehrung von Wimbledon zu überreichen - sofern es ihre Gesundheit erlaubt. Ähnlich wie bei der Parade "Trooping the Colour" werden Royal-Fans aber wohl erst am Tag der Siegerehrung Gewissheit haben, ob sich die Ehefrau von Prinz William erneut in der Öffentlichkeit zeigt.

