Bei einem Staatsbankett am 8. Juli 2025 im Schloss Windsor war sie der strahlende Mittelpunkt: Prinzessin Kate feierte ihr Comeback, nachdem sie das traditionsreiche Pferderennen Royal Ascot zur Überraschung der Fans ausgelassen hatte. Mit einem besonderen Moment sorgte die Prinzessin von Wales für Gesprächsstoff. Mittendrin: Ein bekannter Staatschef.

Frech zugezwinkert: Mit diesem Staatschef versteht sich Prinzessin Kate offenbar besonders gut

Wie das People Magazine berichtet, saß Kate bei dem Bankett direkt neben dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, der ihr während eines Toasts frech zuzwinkerte – ein kurzer Augenblick, der sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Schon die Ankunft am Militärflughafen RAF Northolt war offenbar von Herzlichkeit geprägt: Macron begrüßte Prinzessin Kate mit einem stilvollen Handkuss – ein Akt der klassischen französischen Galanterie. Aber dabei beließ es der französische Staatschef nicht. Laut People half Macron der Prinzessin später sogar, ihren Stuhl zurückzuschieben – eine Geste, die in den britischen Medien als fast schon „ritterlich“ gefeiert wurde.

Doch der wohl charmanteste Moment folgte beim Dinner selbst: Als Macron mit Kate anstieß, fing eine Kamera den Moment des Zwinkerns ein. Worüber die beiden in diesem Moment gesprochen haben, ist natürlich auch den britischen Medien nicht bekannt. Das Bild zeigt aber deutlich, dass da zwei aufeinandergetroffen sind, die sich ganz offensichtlich gut miteinander verstehen.

Für viele Royal-Fans war der Empfang um das französische Präsidenten-Paar ein bewegender Moment, denn es war Kates erstes Staatsbankett seit Beginn und Abschluss ihrer Krebstherapie.

Macron und die Royals - König Charles III. betont britisch-französische Freundschaft

Auch König Charles III. setzte beim Bankett auf emotionale Symbolik. In seiner Rede sprach er der BBC zufolge von einer neuen Phase der britisch-französischen Beziehung, die er bewusst nicht mehr als „Entente cordiale“, sondern als „Entente amicale“ bezeichnete – eine Freundschaft mit Zukunft.

Macron griff diese Formulierung beim Abschied ebenfalls auf und unterstrich die Wärme der Begegnung. Zwischen dem König und dem Präsidenten fiel mehrfach die Formulierung, man habe sich „auf Anhieb gut verstanden“, wie The Times schreibt. Der Präsident verabschiedete sich mit einem Kuss in die Luft und einem festen Händedruck. Ob in Zukunft auch für König Charles III. ein Zwinkern drin ist? Nun, die Zeit wird es zeigen.