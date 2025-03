Scheidungsshow mit Harry und Meghan: Was plant Netflix mit den Royals?

Die Gerüchteküche um Prinz Harry und Herzogin Meghan brodelt erneut. Während die zweite Staffel von „With Love, Meghan“ auf Netflix angekündigt wurde, spekulieren Experten über die wahren Beweggründe des Streaming-Riesen. Ist das Interesse an den Sussexes tatsächlich so groß – oder hält sich Netflix lediglich eine Hintertür offen für den Fall, dass eine royale Scheidung bevorsteht?

Scheidungsshow mit Harry und Meghan? Was Netflix mit den Royals plant

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan 2020 ihren Millionen-Deal mit Netflix unterschrieben, galt das als revolutionärer Schritt für das abtrünnige royale Paar. Doch mittlerweile scheint das Interesse des Streamingdienstes abzukühlen. Wie die Daily Mail berichtet, wird der ursprüngliche 100-Millionen-Dollar-Vertrag offenbar nicht verlängert – zumindest nicht in der ursprünglichen Form.

Laut Journalistin Marina Hyde könnte Netflix jedoch trotzdem weiter mit den Sussexes zusammenarbeiten, allerdings in einem anderen Rahmen: „Die Realität ist, dass viele einfach abwarten – falls es eine Scheidung gibt“, erklärte Hyde in dem Podcast „The Rest ist Entertainment“. Netflix könnte also an einzelnen Projekten interessiert sein, insbesondere wenn das Paar getrennte Wege geht – allerdings dächten auch andere Streaming-Anbieter Hyde zufolge so.

Ein weiteres Indiz für den Wandel in der Netflix-Strategie ist die Tatsache, dass Prinz Harry in der zweiten Staffel von „With Love, Meghan“ nicht mehr auftreten wird. Stattdessen setzte die Serie verstärkt auf Meghans Marke „As Ever“, um die sich übrigens ein Logo-Streit entfachte, und ihr Image als moderne Unternehmerin.

Auf Instagram verkündete Meghan begeistert jüngst: „Ich bin begeistert, euch mitzuteilen, dass die zweite Staffel von ‚With Love, Meghan‘ kommt!“ und teilte schon einige Verweise auf Staffel Zwei.

Die Reaktionen auf die erste Staffel waren jedoch durchwachsen. Während die Show in den ersten Tagen hohe Streaming-Zahlen erreichte, wurden die Kritiken zunehmend negativer. Das könnte Netflix zum Umdenken gebracht haben – weg von der „Meghan-und-Harry-Erzählung“ hin zu einem neuen Konzept.

Die Theorie, dass Netflix bewusst an Harry und Meghan festhält, um sich für ein mögliches Enthüllungsinterview nach einer Scheidung zu positionieren, sorgt für Diskussionen. Hyde spekuliert in ihrem Podcast weiter: „Das könnte der Grund sein, warum Netflix weiterhin an ihnen festhält – für den Fall einer Scheidung. Dann wäre ein großes Interview mit ihnen ein echter Quotenhit.“

Diese Strategie wäre nicht neu: Schon das legendäre Oprah-Interview von 2021 brachte den Sussexes enorme mediale Aufmerksamkeit. Ein Exklusiv-Interview nach einer möglichen Trennung könnte ein noch größerer Knaller für Netflix sein.

Harry und Meghan: „Ihr Wert liegt im Paarsein“ – Warum eine Trennung unwahrscheinlich ist

Trotz anhaltender Spekulationen über eine bevorstehende Scheidung betont ein Insider im Gespräch mit Page Six, dass sich Meghan und Harry bewusst sind, wie sehr ihr öffentliches Image an ihrer gemeinsamen Darstellung hängt: „Meghan und Harry wissen, dass ihr Wert darin liegt, ein Paar zu sein – selbst wenn sie sich trennen wollten, könnten sie es nicht. Und ehrlich gesagt sind sie besessen voneinander“, verriet die Quelle.

Diese Einschätzungen sorgen dafür, dass Meldungen, wie zu dem Netflix-Deal oder auch einem möglichen Scheidungsbuch, welches Meghan bereits mit Verlagen verhandelt haben soll, eher mit Vorsicht zu genießen sind.