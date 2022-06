Tatort heute aus Dresden: So wird "Das kalte Haus"

Der Tatort heute aus Dresden dreht sich um das Thema häusliche Gewalt. Eine Frau ist verschwunden, ihr Ehemann wird zum Verdächtigen. Lohnt sich "Das kalte Haus"?

Handlung: Der Dresden-Tatort heute am Pfingstmontag im Schnellcheck

Kathrin Fischer (Amelie Kiefer) verschwindet zunächst spurlos aus ihrem Haus, in das offenkundig eingebrochen wurde. Blutspuren lassen das Schlimmste vermuten. Ihr Mann Simon Fischer (Christian Bayer) hat die Polizei verständigt, danach aber das Haus verlassen. Die Dresdner Ermittler Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) leiten eine großangelegte Suche nach der Vermissten ein.

Schnell gerät der verzweifelte Fischer selbst in den Fokus der Ermittlungen: Die Spuren im Haus wurden manipuliert, offenbar wurde der Einbruch vorgetäuscht. Dafür findet die Kriminaltechnik ältere Blutreste. Nachbarn und Kolleginnen machen unterschiedliche Angaben, aber es gibt Hinweise, wonach Fischer seine Frau geschlagen und terrorisiert hat. Wollte er verhindern, dass sie ihn verlässt?

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Das kalte Haus" einzuschalten?

Im Tatort heute steht das Thema häusliche Gewalt im Fokus. Trotzdem steckt in "Das kalte Haus" eine Menge Natürlichkeit. Regisseurin Anne Zohra Berrached schafft es, dass die sonntagabendliche Faktenvermittlung nicht (wie so oft) mit dem ganz großen Holzhammer verabreicht wird, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen ("Fulminant und fesselnd").

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dresden-Tatort heute

Karin Gorniak : Karin Hanczewski

: Karin Hanczewski Leonie Winkler : Cornelia Gröschel

: Peter Michael Schnabel : Martin Brambach

: Simon Fischer : Christian Bayer

: Kathrin Fischer : Amelie Kiefer

: Beate Lindweg: Katharina Behrens

Norman Wagner : Robert Schupp

: Eva Kriegler : Nadja Stübiger

: Nadja Stübiger Kliemann: Karina Plachetka

Josefa Malinka : Oda Jekaterina Pretzschner

: Pretzschner Konsti: Tillmann Eckardt

Chris: Anton Löwe

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Gorniak, Winkler und Schnabel sind die Ermittler in Dresden

Für den alten Dresden-Tatort ermittelten bis 1999 etwas betulich Peter Sodann und Bernd Michael Lade an der Elbe, bevor sie nach Leipzig wechselten. Seit 2008 gingen dann Simone Thomalla und Martin Wuttke in Leipzig auf Verbrecherjagd, mussten jedoch ihren Dienst quittieren.

2016 folgte dann eine Neuauflage. Bei einer Online-Ausschreibung gingen dutzende Bewerbungen beim Mitteldeutschen Rundfunk ein - letztlich fiel die Entscheidung auf Dresden. Mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) ermittelte erstmals in der Tatort-Geschichte ein reines Frauenteam. Allerdings hielt die Konstellation nicht lange. Bereits 2018 erklärte Höfels ihren Ausstieg, im April 2019 übernahm Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

Gorniak ist effizient wie eine Steuererklärung, hat aber durchaus Sinn für Humor. Den braucht sie auch, denn sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, der in einer schwierigen Phase steckt. Leonie Winkler hat ihre Polizeiausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Sie ist die Tochter des pensionierten Dresdener Polizeibeamten Otto Winkler, der mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel befreundet ist.

Der Leiter des Kommissariats kann durchaus als altmodisch bezeichnet werden. Er hört gern Schlager, steht auf Kriegsfuß mit Handy und "diesem" Internet und reißt gern mal Witze, die nicht politisch korrekt sind. Ein Mann, der nach Einschätzung seiner Kolleginnen endlich mal in "unserem Zeitalter ankommen" sollte.

