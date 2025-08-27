Hipp, Hipp, Hurra für das Märchen-Pärchen

Man muss ja ehrlich bleiben: In Zeiten wie diesen, in denen die Nachrichtenlage angesichts von Kriegen, Krisen und Klimakollaps emotional irgendwo zwischen Depression und Hysterie schwankt, wird man ein wenig anspruchslos, was die wirklich guten Nachrichten angeht. Pop-Superdupermegastar Taylor Swift und Football-Schrank Travis Kelce geben aber, allen Zynismus beiseite, vor der Kamera doch ein putziges Paar ab. Die schlanke, feminine Blondine, der Ring glitzert an ihrer schmalen Hand, und der große, muskulöse Kerl mit Holzfäller-Qualitäten: Da wird ein zeitweise schon beerdigtes, altmodisches Liebesbild direkt aus Omas Märchenfibel in Gold und Glitzer gegossen und ist ganz plötzlich eben doch wieder so romantisch, wie es eigentlich schon immer war.

Nach zwei Jahren Beziehung ist die Verlobung bekannt gegeben und endlich hat die Welt wieder etwas, woran sie glauben kann: Die echte Liebe, die Märchenhochzeit mit Prunk und Protz aber doch feinsinnig und ohne unappetitliche Übertreibung wie beispielsweise bei der kürzlichen Eheschließung von Amazon-Boss Jeff Bezos in Venedig; genauso, wie es sich Milliarden Mädchen und Jungen, Männer und Frauen wohl irgendwann mal ausgemalt haben. Zumindest hier ist dieser Traum Wirklichkeit. Und Pop-Star Taylor Swift lässt ihre Fans wie bei allem vorherigen Liebesglück und Liebesschmerz ganz offen mit teilhaben. Ob die Verlobung Thema eines Songs wird? Ziemlich sicher. Ihr nächstes Album „The Life of a Showgirl“ ist angekündigt.

„Your english teacher and your gym teacher are getting married“, schreibt Sängerin Swift zu den gekonnt inszenierten Verlobungsfotos auf der Social-Media-Plattform Instagram mit der ihr eigenen bescheidenen und poetisch angehauchten Eleganz: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten.“ Süß, nicht wahr? Wer kommt bei so viel Zucker denn nicht ins Schmachten? 27 Millionen Likes hat der Post in nicht einmal 24 Stunden angesammelt. Und wir hoffen mit dem megareichen Promipaar, denn am Ende sind wir doch alle nur Menschen, mit zwei Armen, zwei Beinen und einem mutig pochenden Herzen: Mögen sie glücklich leben bis ans Ende ihrer Tage. So wie jeder einzelne von uns.