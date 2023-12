Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher freut sich auf die Uniform - "Nacktbilder kosten extra"

Cora Schumacher möchte sich im Dschungelcamp 2024 von einer neuen Seite zeigen: ungeschminkt und in Uniform. Ob die Zuschauer auch Nacktbilder von ihr sehen werden, erfahrt ihr hier.

Das Dschungelcamp ist bekannt dafür, dass man Prominente mal von ihrer natürlichsten Seite sieht. Denn für unendlich viele Cremes, Make-up und schicke Klamotten ist im Camp kein Platz. Während das für die meisten Stars die Hölle darstellt, freut sich eine Kandidatin schon auf diese Challenge. Ausgerechnet Cora Schumacher ist angetan von der Idee, nur noch Uniform zu tragen. Im Gespräch mit RTL erzählt die 47-Jährige, wie sie sich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" präsentieren will.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher freut sich auf Uniform

Schon als vor ein paar Wochen bekannt wurde, dass Cora Schumacher im australischen Dschungel mit dabei ist, erzählte sie, wie aufgeregt sie ist. "So langsam kriege ich ein bisschen Respekt", sagt Cora. Das Kofferpacken werde ihr dieses Mal sehr leicht fallen, witzelt die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Denn: Im Dschungel tragen alle Promis das gleiche Outfit. Cora hat damit überhaupt kein Problem, findet Uniform sogar "unheimlich sexy", wie sie im Interview mit RTL weiter erzählt. An einer einheitlichen Kleiderordnung mag sie aber auch die Bodenständigkeit: "Ich muss mir einmal keine Gedanken darüber machen: Was ziehe ich an? Ich ziehe mir einfach dieses Outfit an und alle sehen gleich aus. Das finde ich großartig."

Von ihren Designerklamotten kann Cora sich also leicht verabschieden. Anders sieht es da allerdings bei Make-up aus, wie sie erzählt. Schminke sei für sie "wie so eine Schutzmauer". Ex-Rennfahrerin Cora geht vor allem in den Dschungel, um sich selbst kennenzulernen und auch den Zuschauern andere Seiten von sich zu zeigen. Da mit der ungeschminkten Wahrheit anzufangen, ist vielleicht gar nicht schlecht.

Dschungelcamp 2024: Wird es Nacktbilder von Cora Schumacher geben?

Wie sich Cora letztlich im Dschungelcamp präsentieren wird, ist ihr selbst noch nicht ganz klar: Vielleicht wird sie zur Camp-Mami, vielleicht - aufgrund des Zuckerentzugs, wie sie sagt - wird sie aber auch zickig. Von ihrer leicht bekleideten Seite, wie man sie bis vor kurzem noch auf der Bezahl-Plattform OnlyFans gesehen hat, wird man das Ex-Model aber bei RTL nicht sehen. "Das würde dann extra kosten", sagt Cora und lacht.

Auch bei OnlyFans ist die Blondine nun nicht mehr zu finden. Sie wolle nicht mehr auf ihren Körper reduziert werden: "Ich zeige gerne, was ich habe – aber ab einem gewissen Level ist mir das einfach too much."

Neben Cora Schumacher können sich die Zuschauer unter anderem auf Designerin Sarah Kern, Reality-Sternchen Kim Virginia und Influencer Twenty4Tim freuen. Wie viel Cora letztendlich zeigt und wer noch so im Dschungelcamp dabei ist, erfahren alle, die ab dem 19. Januar um 20.15 Uhr auf RTL einschalten oder den Stream auf RTL+ verfolgen.