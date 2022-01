Gagen beim "Dschungelcamp": Das verdienten die Kandidaten in jeder Staffel

Wie fielen die Gagen im "Dschungelcamp" von Staffel 1 bis 14 aus? Hier erfahren Sie, wie viel die Kandidaten verdienten.

Das " Dschungelcamp", das Paradies, in dem Promis und TV-Sternchen an ihre persönlichen Grenzen gebracht werden, gehört nun schon seit 18 Jahren zum festen, fast jährlichen TV-Programm im deutschen Fernsehen. Zwischen 10 und 12 Kandidaten treten gegeneinander an, um Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden. Für ihre Teilnahme, die sie in mancherlei Hinsicht so wirklich auf die Probe stellt, erhalten die Promis nicht nur Ansehen, sondern auch eine Gage.

Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidaten, die Platzierung sowie deren vermutlichen Gagen der jeweiligen Staffeln im Überblick vor, wie sie vor allem von der Bild regelmäßig vor dem Start einer Staffel enthüllt werden.

Das verdienen die Teilnehmer beim "Dschungelcamp": Die Gagen

Wir sortieren die Teilnehmer von oben nach unten, also von Platz 1 bis zum letzten Platz.

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 1, 2004

Costa Cordalis , Schlagersänger: wohl 48.000 Euro Lisa Fitz , Schauspielerin und Sängerin: Gage unbekannt Daniel Küblböck , Sänger: Gage unbekannt Caroline Beil , Moderatorin: Gage unbekannt Werner Böhm , Musiker: Gage unbekannt Mariella Ahrens , Schauspielerin: Gage unbekannt Susan Stahnke , Moderatorin: Gage unbekannt Antonia Langsdorf , Moderatorin: Gage unbekannt Carlo Thränhardt , ehemaliger Leichtathlet: Gage unbekannt Dustin Semmelrogge , Schauspieler: Gage unbekannt

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 2, 2004

Désirée Nick , Reality-Sternchen: ca. 22.000 Euro Isabel Varell , Sängerin und Schauspielerin: ca. 12.000 Euro Willi Herren , Entertainer: ca. 15.000 Euro Jimmy Hartwig , ehemaliger Fußballer: ca. 16.000 Euro Carsten Spengemann , Schauspieler: ca. 36.000 Euro Heydi Núñez Gómez, Model: ca. 16.000 Euro Harry Wijnvoord , Moderator: ca. 18.000 Euro Nadja Abd el Farrag , Moderatorin: wohl 30.000 Euro Fabrice Morvan , Sänger: ca. 16.000 Euro Dolly Buster , ehemalige Pornodarstellerin: ca. 75.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 3, 2008

Ross Antony , Moderator und Entertainer: ca. 30.000 Euro Michaela Schaffrath , Schauspielerin: ca. 50.000 Euro Bata Illic , Schlagersänger: Gage unbekannt Isabel Edvardsson , Tänzerin: Gage unbekannt Eike Immel , ehemaliger Torwart: ca. 70.000 Euro Barbara Herzsprung , Reality-TV-Teilnehmerin: ca. 50.000 Euro DJ Tomekk, DJ: Gage unbekannt Björn-Hergen Schimpf , Moderator: Gage unbekannt Julia Biedermann , Schauspielerin: ca. 50.000 Euro Lisa Bund , Popsängerin: Gage unbekannt

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 4, 2009

Ingrid van Bergen , Schauspielerin: ca. 20.000 und 60.000 Euro Lorielle London , Entertainerin: Gage unbekannt Nico Schwanz , Model: ca. 15.000 Euro Gundis Zámbó , Schauspielerin: Gage unbekannt Giulia Siegel , Model: ca. 65.000 Euro Günther Kaufmann , Schauspieler: Gage unbekannt Christina Lugner , Reality-Sternchen: ca. 60.000 Euro Norbert Schramm , ehemaliger Eiskunstläufer: Gage unbekannt Peter Bond , Schauspieler: ca. 20.000 bis 60.000 Euro Michael Meziani , Schauspieler und Nachrichtensprecher: Gage unbekannt

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 5, 2011

Peer Kusmagk , Schauspieler: ca. 50.000 Euro Katy Karrenbauer , Schauspielerin: wohl 50.000 Euro Thomas Rupprath , ehemaliger Schwimmer: ca. 50.000 Euro Jay Khan , Pop- und Schlagersänger: zwischen 30.000 und 60.000 Euro Indira Weis , Sängerin: ca. 50.000 Euro Mathieu Carrière , Schauspieler: zwischen 30.000 und 60.000 Euro Rainer Langhans , Autor und Filmemacher: ca. 50.000 Euro Sarah Knappik , Reality-TV-Darstellerin: ca. 30.000 Euro Gitta Saxx , Model: ca. 50.000 Euro Eva Jacob , Sängerin: Gage unbekannt Frank Matthée , Hochzeitsplaner: Gage unbekannt

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 6, 2012

Brigitte Nielsen , Model und Schauspielerin: ca. 150.000 Euro Kim Gloss , Sängerin: ca. 35.000 Euro Rocco Stark , Schauspieler: ca. 50.000 Euro Micaela Schäfer , Erotikmodel: ca. 45.000 Euro Vincent Raven , Mentalist: ca. 30.000 Euro Ailton, ehemaliger Fußballer: ca. 55.000 Euro Radost Bokel , Schauspielerin: wohl 45.000 Euro Marlene Tackenberg , Pop-Rap-Sängerin: ca. 50.000 Euro Ramona Leiß , Moderatorin: ca. 60.000 Euro Daniel Lopes , Popsänger: ca. 40.000 Euro Martin Kesici , Rockmusiker: ca. 45.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 7, 2013

Joey Heindle , Popsänger: ca. 50.000 Euro Olivia Jones , Travestiekünstler: Gage unbekannt Claudelle Deckert , Schauspielerin und Model: Gage unbekannt Fiona Erdmann , Model: wohl zwischen 70.000 und 90.000 Euro Patrick Nuo , Sänger: Gage unbekannt Georgina Fleur , Reality-TV-Teilnehmerin: ca. 70.000 Euro Iris Klein , Reality-Sternchen: Gage unbekannt Allegra Curtis , Schauspielerin: Gage unbekannt Arno Funke , Grafiker und Autor: Gage unbekannt Klaus Baumgart , Partyschlager-Sänger: Gage unbekannt Silva Gonzalez , Sänger und Entertainer: Gage unbekannt Helmut Berger , Schauspieler: ca. 100.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 8, 2014

Melanie Müller , Reality-Sternchen und Pornodarstellerin: ca. 75.000 Euro Larissa Marolt , Model: ca. 25.000 Euro Jochen Bendel , Moderator: ca. 30.000 Euro Tanja Schumann , Synchronsprecherin: ca. 40.000 Euro Winfried Glatzeder , Schauspieler: ca. 45.000 Euro Marco Angelini , Sänger und Songwriter: ca. 30.000 Euro Gabriella de Almeida Rinne, Popsängerin: ca. 25.000 Euro Mola Adebisi , Moderator und ehemaliger Tänzer: ca. 35.000 Euro Julian F. M. Stoeckel , Entertainer: ca. 15.000 Euro Corinna Drews , Schauspielerin: ca. 35.000 Euro Michael Wendler , Sänger: wohl 125.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 9, 2015

Maren Gilzer , Schauspielerin: Gage unbekannt Jörn Schlönvoigt , Schauspieler: ca. 125.000 Euro Tanja Tischevitsch, Schauspielerin: ca. 40.000 Euro Rolf Schneider , Schriftsteller: ca. 120.000 Euro Aurelio Savina , Model: ca. 50.000 Euro Walter Freiwald , Moderator: ca. 70.000 Euro Rebecca Siemoneit-Barum , Schauspielerin und Unternehmerin: ca. 80.000 Euro Sara Kulka , Model: ca. 115.000 Euro Benjamin Boyce , Sänger: wohl 150.000 Euro Patricia Blanco , Reality-TV-Darstellerin: ca. 60.000 Euro Angelina Heger , Influencerin: ca. 45.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 10, 2016

Menderes Bağcı, Unterhaltungskünstler: ca. 59.000 Euro Sophia Wollersheim , Reality-Sternchen: wohl40.000 Euro Thorsten Legat , ehemaliger Fußballer: ca. 75.000 Euro Helena Fürst , Betriebswirtin: ca. 65.000 Euro Jürgen Milski , Moderator und Schlagersänger: ca. 75.000 Euro Brigitte Nielsen , Model und Schauspielerin: ca. 200.000 Euro Nathalie Volk , Model: ca. 60.000 Euro Ricky Harris , Moderator und Schauspieler: ca. 62.000 Euro Jenny Elvers, Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin: ca. 170.000 Euro David Ortega , Model und DJ: ca. 55.000 Euro Rolf Zacher , Künstler und Entertainer: ca. 185.000 Euro Gunter Gabriel , Country- und Schlagersänger: ca. 195.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 11, 2017

Marc Terenzi , Popsänger: ca. 75.000 Euro Hanka Rackwitz , Immobilienmaklerin: ca. 55.000 Euro Florian Wess , Reality-Sternchen: ca. 80.000 Euro Thomas Häßler , Fußballtrainer: ca. 100.000 Euro Kader Loth , Reality-TV-Darstellerin: ca. 40.000 Euro Jens Büchner , Schlagersänger: ca. 75.000 Euro Alexander Keen , Model: ca. 75.000 Euro Gina-Lisa Lohfink , Model und Influencerin: ca. 180.000 Euro Nicole Mieth , Schauspielerin: ca. 45.000 Euro Markus Majowski , Schauspieler und Komiker: wohl 80.000 Euro Sarah Joelle Jahnel , Sängerin: ca. 75.000 Euro Franziska Menke , Sängerin: ca. 40.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 12, 2018

Jenny Frankhauser , Reality-Sternchen: ca. 80.000 Euro Daniele Negroni , Sängerin: ca. 50.000 Euro Tina York , Sängerin: ca. 50.000 Euro David Friedrich , Schlagzeuger: ca. 100.000 Euro Matthias Mangiapane , Reality-TV-Teilnehmer: wohl 70.000 Euro Kattia Vides , Influencerin: ca. 60.000 Euro Natascha Ochsenknecht , ehemaliges Model: ca. 170.000 Euro Tatjana Gsell , Reality-Sternchen: ca. 80.000 Euro Ansgar Brinkmann , ehemaliger Fußballer: ca. 60.000 Euro Sydney Youngblood , Sänger: ca. 50.000 Euro Sandra Steffl , Schauspielerin: ca. 50.000 Euro Giuliana Farfalla , Model: ca. 100.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 13, 2019

Evelyn Burdecki, It-Girl: ca. 80.000 Euro plus 100.000 Euro Siegerprämie Felix van Deventer, Schauspieler: ca. 70.000 Euro Peter Orloff , Schlagersänger: ca. 50.000 Euro Sandra Kiriasis , ehemalige Bobpilotin: ca. 50.000 Euro Bastian Yotta , Unternehmer: ca. 80.000 Euro Chris Töpperwien , Unternehmer und Gastronom: ca. 50.000 Euro Doreen Dietel , ehemalige Schauspielerin und Gastronomin: ca. 30.000 Euro Leila Lowfire, Podcasterin: ca. 50.000 Euro Giselle Oppermann , Model: wohl 20.000 Euro Tommi Piper , Schauspieler: ca. 30.000 Euro Sibylle Rauch , Schauspielerin und ehemalige Pornodarstellerin: ca. 100.000 Euro Domenico de Cicco, Reality-Sternchen: ca. 30.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen in Staffel 14, 2020

Prince Damien , Sänger und Tänzer: ca. 70.000 Euro plus 100.000 Euro Siegerprämie Sven Ottke , Sportler und ehemaliger Profiboxer: ca. 30.000 Euro Daniela Büchner , Reality-TV-Teilnehmerin: ca. 50.000 Euro Markus Reinecke , Trödel- und Antiquitätenhändler: ca. 30.000 Euro Raúl Richter , Schauspieler: ca. 110.000 Euro Elena Miras , Reality-Sternchen: ca. 70.000 Euro Claudia Norberg , Reality-Teilnehmerin und Unternehmerin: ca. 80.000 Euro Anastasiya Avilova, Model: ca. 40.000 Euro Sonja Kirchberger , Schauspielerin: ca. 150.000 Euro Toni Trips, Sängerin und Influencerin: ca. 15.000 Euro Marco Cerullo , Model und Reality-TV-Teilnehmer: ca. 30.000 Euro Günther Krause , Ingenieur und ehemaliger Politiker: wohl 100.000 Euro

Das "Dschungelcamp": Die Gagen bei der "großen Dschungelshow", 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im letzten Jahr das "Dschungelcamp" nicht so teilnehmen, wie wir es gewohnt sind. Daher fand lediglich die Dschungelshow statt - Staffel 15 wurde auf dieses Jahr verschoben.

Filip Pavlović , Reality-TV-Teilnehmer: ca. 25.000 Euro plus 50.000 Euro Siegerprämie Djamila Rowe , Visagistin: ca. 15.000 Euro Mike Heiter , Rapper: Angeblich 20.000 Euro Lars Tönsfeuerborn, Podcaster: ca. 8.000 Euro Christina Dimitriou , Reality-Teilnehmerin: ca. 12.000 Euro Sam Dylan , Reality-Sternchen: ca. 8.000 Euro Lydia Kelovitz, Sängerin: ca. 8.000 Euro Zoe Saip , Model: ca. 25.000 Euro Xenia Prinzessin von Sachsen, Sängerin und Schriftstellerin: ca. 22.500 Euro Oliver Sanne , Fitnesstrainer und Unternehmer: ca. 22.500 Euro Bea Fiedler , Schauspielerin: ca. 12.000 Euro Frank Fussbroich , Künstler: ca. 15.000 Euro