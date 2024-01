Dschungelcamp Live-Ticker: Was passiert heute an Tag 4? Darum wollte Cora Schumacher ausziehen

Im Dschungelcamp-Live-Ticker erhalten Sie heute alle wichtigen Dschungel-News des Tages - vor allem auch, warum Cora Schumacher das Camp verlassen hat.

00:10 Uhr: Die viel wichtigere Frage ist nun: Wer muss in die Dschungelprüfung? Es ist unglaublich. Die Zuschauer wählen tatsächlich nochmal Leyla.

00:06 Uhr: Nun gibt es Beef zwischen Leyla und Kim. Niemand möchte die zweite Schicht der Nachtwache übernehmen. Gott sei Dank schreitet Camp-Papa Heinz ein und trennt die beiden Streithähne.

00:01 Uhr: Leyla lässt sich in Thema Biologie von Fabio belehren. Besonders interessiert sie sich für die Hoden. Im Dschungeltelefon gibt sie zu, keine Ahnung zu haben, wofür die Hoden eigentlich da sind. Sie sei aber überzeugt, man könne die bestimmt drehen. Interessanter Gedanke. Es scheint wohl auch langweilige Momente im Dschungelcamp zu geben.

23:47 Uhr: "Ich wollte euch eigentlich verarschen, aber ich habe zehn Sterne", sagt Leyla freudestrahlend. Die anderen fallen ihr in die Arme. Gleich überlegen alle, was es für zehn Sterne wohl gibt.

23:45 Uhr: So viele Sterne hat dieses Jahr noch keiner von der Dschungelprüfung mitgebracht. Wie wird das Camp reagieren, das wenig Hoffnung in sie gesetzt hatte?

23:41 Uhr: Um den letzten Stern zu bekommen, muss Leyla aus 30 Metern Höhe springen und ihn greifen. Sie zögert - aber sie schafft es! Und hat damit zehn von elf Sternen für das Camp gesammelt. Leyla ist sichtlich erleichtert: "Ich habe gedacht, ich gehe wieder ohne."

23:39 Uhr: Einen Stern lässt Leyla bewusst aus. "Das könnt ihr vergessen", sagt sie, als sie die Spinnen in der Kiste entdeckt. Ansonsten sammelt sie aber alle Sterne ein - egal, ob sie zwischen Mehlwürmern, Kakerlaken oder ähnlichem stecken. Dafür verdient sie schon viel Respekt.

23:35 Uhr: Als wäre die Höhe nicht genug, sind in den Boxen, in denen die elf Sterne versteckt sind, auch noch Insekten drin. Wir wissen ja, wie sehr Leyla Insekten liebt. Aber tatsächlich schlägt sich das TV-Sternchen tapfer - auch wenn sie sich immer wieder beschwert.

Leyla muss in die Dschungelprüfung

23:32 Uhr: Bei der Dschungelprüfung "Panodrama" muss Leyla auf ein Gerüst klettern, dass sogar vor dem Fernseher aus betrachtet schon sehr hoch aussieht. Zum Glück hat Leyla auch Höhenangst. Die Zuschauer, die sie also reingewählt haben, um sie nochmal leiden zu sehen, werden also sicher auf ihre Kosten kommen.

23:31 Uhr: Leyla hat sichtlich Angst vor der Dschungelprüfung - und das, ohne zu wissen, was auf sie zukommt.

23:29 Uhr: Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden, wer zur Dschungelprüfung muss. "Leyla", sagen sie und verschwinden ganz schnell.

23:26 Uhr: Schön ist es aber, Coras Reaktion auf die Schlagzeilen zu ihrer Liaison mit Oliver Pocher zu sehen. Sie brauche keinen Oliver Pocher, um in die Schlagzeilen zu kommen, betont sie. Daran hatte wahrscheinlich niemand gezweifelt.

23:24 Uhr: Aber was wäre das Dschungelcamp ohne die Einschätzung von Dr. Bob. Jeden Tag hätten er und seine Kollegen Cora untersucht. Sie sei seiner Ansicht nach fit genug für den Dschungel gewesen.

Darum hat Cora Schumacher das Dschungelcamp verlassen

23:17 Uhr: "Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause." Mit diesen Worten leitet Cora Schumacher ihren Auszug ein.

Aber was ist der Grund? Tatsächlich macht der Ex-Rennfahrerin das Lagerfeuer zu schaffen. Der Rauch sei zu stark. Kurz bevor sie in den australischen Dschungel flog, erkrankte Cora Schumacher an Corona. Dieser Umstand scheint nicht mit dem Lagerfeuer zu harmonieren. "Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles, sagt die 47-Jährige.

Im Dschungeltelefon sagt Cora dann mit kratziger Stimme die entscheidenden Worte: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

23:07 Uhr: Es belastet Mike aber, dass er seine Tochter viel zu selten sehe. Die Situation sei kompliziert. Als Lucy ihn fragt, was die Kleine am liebsten esse, antwortet Mike: "Das weiß ich nicht mal."

23:04 Uhr: Am Lagerfeuer redet Mike mit Lucy über sein Kind. Sie sei fünf Jahre alt, wohne in der Schweiz bei ihrer Mutter, dem Reality-TV-Sternchen Elena Miras. Sogar ihren Vornamen nennt er. Dafür, dass er nicht wollte, dass Kim sein Kind in die Öffentlichkeit zieht, erzählt er jetzt erstaunlich viel selbst darüber.

22:59 Uhr: Twenty4Kim möchte unbedingt mit Cora Schumacher "Shots ballern", wie er es nennt. Das Problem: Cora trinkt keinen Alkohol. Um sie auf eine gemeinsame Partynacht in Köln vorzubereiten, zeigt Tim Cora schon mal, wie man twerkt. Coras knappe Antwort zum Wackeln mit dem Hintern: "Ich konnte das noch nie und werde das auch nicht können."

Kim Virginia geht bei Streit mit Mike zu weit

22:47 Uhr: Als Kim Mikes Tochter anspricht, ist sie eindeutig zu weit gegangen. Er habe nie das Sorgerecht für sein Kind unterschrieben. Mike wird im Gegenzug laut: "Wie armselig kann ein Mensch sein, ein kleines minderjähriges Kind hier reinzuziehen! Keiner redet über meine Tochter und zieht sie in die Öffentlichkeit!"

Tim und Leyla, die den Streit mitbekommen haben, finden auch, damit hat Kim eine Grenze überschritten. Leyla hat aber eine Theorie, warum Kim sich so verhält: "Ich glaube, dass sie tief im Inneren sehr verliebt in ihn war und dachte, hier im Dschungel hat sie eine Chance auf ein Comeback." Tja, ob es zu diesem Comeback noch kommt, ist wohl fraglich.

22:43 Uhr: Und es beginnt der Beef, der sich in der Sneak-Peek schon angekündigt hatte: Kim spricht Mike darauf an, dass er wohl oft feiern gehe. Sie habe Nachrichten von Frauen bekommen. Die beiden diskutieren so heftig, dass sie sich immer wieder ins Wort fallen. Influencer Twenty4Tim wünscht sich Nachos zum Zugucken herbei.

Kim nimmt im Streit keinen Blatt vor den Mund. Sie haut Vorwurf nach Vorwurf raus: Mike hätte ihr nicht erzählt, dass er noch bei seiner Mutter wohne, Mike hätte gedroht, ihre Wohnung zu "zerkloppen".

22:39 Uhr: Das No-Angels-Sängerin Lucy hingegen spricht von ihrem früheren Popstar-Leben. "Im ersten Jahr haben wir über zwei Millionen Platten verkauft", erzählt sie Mike. Viel hängengeblieben von dem Geld ist aber wohl nicht. Jeden zweiten Tag war sie einkaufen, sagt die 47-Jährige.

Leyla Lahouar litt an Krebs

22:33 Uhr: Reality TV-Star Leyla Lahouar redet mit Mitkandidat Fabio über das Kinderkriegen. Sie weiß gar nicht sicher, ob sie ein Kind bekommen kann, denn die 27-Jährige wurde in der Vergangenheit mit Krebs diagnostiziert. "Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs und da haben sie ein Stück entfernt", erzählt Leyla offen. Vor fünf Jahren sei das gewesen. Sie habe monatelang Blutungen gehabt: "Als der Arzt es mir dann gesagt hat, war er so, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte." Sie bleibe aber hoffnungsvoll, dass sie trotzdem Mutter werden könne. "Mein Traum ist schon, dass ich das mal durchlebe, das Schwangersein", sagt Leyla. Trotzdem wisse sie nicht, ob es funktioniere und nicht sogar gefährlich sein könnte.

22:28 Uhr: Sarah Kern und Felix von Jascheroff scheinen ein Problem miteinander zu haben. Oder zumindest glaubt Sarah das. Felix gebe ihr negative Energie, sagt die Designerin. Als Felix Lucy fragt, ob die Wäscheleine frei sei, fragt Sarah: "Warum fragst du nicht mich?"

Damit ist es aber noch nicht genug. Eine Diskussion entbricht. "Was hast du für ein Problem mit mir?", fragt Felix. Zum Schluss kommen sie darauf, dass Harmonie wohl besser wäre. Freunde scheinen die beide wohl trotzdem nicht zu werden. Warum sie sich nicht mögen, erfährt der Zuschauer aber nicht.

David Odonkor spricht über sein Karriereende

22:22 Uhr: Gleich zu Beginn wird es emotional: David Odonkor spricht über sein Karriereende. Er habe sich entschieden, aufzuhören, weil er mal mit seiner Tochter im Sandkasten spielen können möchte. "Die Familie geht vor", sagt David mit Tränen in den Augen. Mit 29 Jahren musste der heute 39-Jährige seine Karriere als Fußballer beenden. Zwölfmal wurde er operiert, habe tausende Tabletten gegen die Schmerzen genommen. "Darüber sprechen Fußballer kaum, dass die die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen", erzählt David.

22:19 Uhr: Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen machen sich über die technischen Probleme des Streaming-Dienstes RTL+ lustig. Völlig zurecht! Schließlich konnten einige Fans die Schatzsuche von David Odonkor und Anya Elsner nicht sehen. Wir haben aber zum Glück zusammengefasst, was passiert ist.

22:15 Uhr: Es geht los! Und bei der Vorschau dieser Folge sieht man schon: Es wird viel gestritten und geschrien.

Dschungelcamp 2024: Fabio Knez für Prüfung gesperrt

22:13 Uhr: Gleich beginnt der vierte Tag des Dschungelcamps. Vorab ist schon mal bekannt: Fabio Knez wird nicht bei der Prüfung "Panodrama-Blick" antreten. Aber warum wurde er gesperrt? Keine Angst! Er hat nichts angestellt. Fabio ist schlicht zu schwer. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Produktion, ihn nicht antreten zu lassen.

Montag, 22.01.2024, 20:00 Uhr: Bevor es mit Tag 4 losgeht, veröffentlicht RTL auf Instagram schon mal eine kleine Sneak-Peek. Darin zu sehen: Die Kandidaten Kim Virginia und Mike Heiter in einer heftigen Diskussion. "Ich möchte, dass wir normal miteinander umgehen können", sagt Mike. Kim entgegnet: "Erst hast du mich bedroht, dann hast du mich belogen." Da hat Mike genug, steht auf und sagt, man könne mit Kim nicht reden, weil sie lügen würde. Immer wieder fallen sich die beiden gegenseitig ins Wort.

Zum Hintergrund: Kim Virginia und Mike Heiter sind sich keineswegs unbekannt. Sie lernten sich bereits bei "Are You The One - Reality Stars in Love" kennen. Dort konnten die Zuschauer den beiden ebenfalls beim Streiten, aber auch bei seeehr intimen Momenten zusehen. Auch nach der Show versuchten die beiden sich kennenlernen. Ein Paar wurden sie letztlich aber nicht. Auch wenn die Bilder von Tag 4 nicht so aussehen - vielleicht finden Kim und Mike ja im australischen Dschungel wieder zueinander.

Was es mit dem Streit genau auf sich hat, das erfahren wir um 22:15 Uhr auf RTL.

Dschungelcamp 2024: Was bisher geschah

Und da war es bereits Tag 4 im Dschungelcamp: Was bisher geschah: Das lesen sie in unserem Dschungelcamp-News-Ticker nach. In Ordnung, für alle, die es nicht nachlesen möchten oder zu viel ist, fassen wir es so kurz zusammen:

Dschungelcamp im Ticker: Das war Tag 1

An Tag eins passierte neben des Einzugs vor allem zwei Dinge: Zum einen gab es gleich eine Essenprüfung als zweite Prüfung im Dschungelcamp, an der alle teilnehmen mussten. Die meisten Dschungelcamp-Kandidaten stellten sich dabei ganz ordentlich an. Leylas Ekelreaktion und Tims Würgen waren da das höchste der Gefühle - zumindest fürs Erste. Sogar Sarah und Kim, die beide Vegetarierinnen sind, verspeisten die nicht-vegetarischen Gerichte.

Das Interessanteste war wohl die Beichte von Cora Schumacher, dass sie eine Liebesnacht mit Oliver Pocher verbracht hat und nun "verknallt" sei.

Dschungelcamp-News-Ticker: Zusammenfassung Tag 2

Auch an Tag zwei ging es mit Beichten weiter: Cora Schumacher erzählte von ihrer Ehe zu Ralf Schumacher und Twenty4Tim erzählt den anderen Dschungelcampern von der größten "Hatewelle" gegen ihn nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Außerdem holten Kim und er in der Dschungelprüfung fünf von zwölf Sternen und Kim überzeugte dabei so sehr, dass sie an Tag 3 nicht mehr in die Dschungelprüfung musste.

Dafür hat sie nun mehr Zeit für Streit mit Mike Heiter, denn so richtig durch scheint das Zusammensein bei den beiden noch nicht zu sein.

Dschungelcamp-Ticker: Das passierte an Tag 3

Der dritte Tag im Dschungelcamp fiel für die Zuschauer extrem kurz aus. Daher gab es neben der 0-Sterne-Prüfung von Leyla und Tim – Leyla rief den berühmten Satz und hat somit abgebrochen – nicht viel. Ein kurzer Streit über das Essen und eine emotional Offenbarung über Lucy und die Beziehung zu ihrer Mutter und natürlich muss Leyla wieder in die Dschungelprüfung.

Ach ja, zwei spannende Dinge passierten dann doch noch, wenn auch eher am Rande. Die Schatzsuche von David und Anya sollte bei "Der Stunde danach" im RTL+ Live-Event gezeigt werden, doch der Server ging in die Knie. Und Moderatorin Sonja Zietlow verkündete noch nebenbei, dass Cora freiwillig das Camp verlassen hat. Mehr Details dazu gibt es dann in der nächsten Live-Show.

Dschungelcamp 2024: Die IBES-Teilnehmer

Ursprünglich zogen diese 12 Kandidatinnen und Kandidaten in das Dschungelcamp ein:

Wer eine Dschungelcamp-Folge verpasst hat und diese noch nachholen möchte, kann das auf RTL+ jederzeit machen.