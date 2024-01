Dschungelcamp 2024: Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner im Porträt

Das Dschungelcamp 2024 startet mit Ex-GNTM-Model Anya Elsner als Kandidatin. Hier erfahren Sie alles über ihren Beruf, ihre Zeit nach GNTM und ihre TV-Karriere.

Die Übertragung der 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt am 19. Januar 2024 und Anya Elsner zählt zu den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in diesem Jahr dem TV-Abenteuer stellen. Für die ehemalige GNTM-Kandidatin bedeutet die Teilnahme am Dschungelcamp die Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Die 20-Jährige, die bei "Germany’s Next Topmodel" durch ihre auffällige Art bekannt wurde, verspricht, in Australien eine völlig neue Seite von sich zeigen zu wollen.

Hier stellen wir Ihnen die Ex-GNTM-Kandidatin im Porträt vor: Infos zu ihrem beruflichen Werdegang, Geburtsort, wie sie bekannt wurde und einen Steckbrief zu Anya Elsner haben wir für Sie.

Zwischen TV-Shows und dem Leben als Animateurin: Wer ist Anya Elsner?

Anya Elsner beschreibt sich kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp als freundlich, lustig und nicht nur zickig beschreibt, hat das Model-Business wohl hinter sich gelassen. Im Video auf RTL betont sie, den Zuschauern im Camp ihre einfühlsame Seite zeigen zu wollen. Die größte Herausforderung wird voraussichtlich das Essen sein, da sie große Angst vor dem Übergeben habe.

Die geborene Berlinerin absolvierte nach ihrem Realschulabschluss im Jahr 2019 eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin, die sie erfolgreich im Jahr 2022 abschloss. In der 2023 ausgestrahlten 18. Staffel von " Germany’s next Topmodel" erreichte sie am Ende den 15. Platz. Im Jahr 2023 arbeitete sie danach mehrere Monate als Animateurin in einem Hotel in Ägypten.

Im Interview mit RTL offenbart Anya, dass sie aktuell ihr Leben vor der Dschungelshow zwischen Ägypten und Berlin als Single in vollen Zügen genieße. Ihre Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" im Jahr 2023 verlief nach eigenen Aussagen nicht ganz wie erwartet, da ihre egozentrische Art häufig für Kontroversen sorgte. Zudem offenbart sie, dass sie keine gute Beziehung zu ihrer Mutter habe, was sie im Camp offen thematisieren wolle. Die Zuschauer können also erwarten, viel Privates von Anya während der nächtlichen Lagerfeuergespräche zu erfahren.

Dschungelcamp 2024: Anya Elsner sucht den TV-Durchbruch

Auf der Suche nach einem Mann ist Anya derzeit nicht. Ihr Herz wünscht sich dafür etwas anderes: eine Karriere im Fernsehen. Das Dschungelcamp erscheint dafür als optimales Sprungbrett, besonders nach Rückschlägen im Modeln. Der Dschungel soll ihre Bekanntheit vergrößern, ein gutes Indiz dafür ist oft die Zahl der Social-Media-Follower.

Auf Instagram hat das Ex-GNTM-Model 8.500 Follower (Stand: Januar 2024). Wie viele es nach der Show sind, wird sich zeigen. Auf ihrem Instagram-Account gewährt sie ihren Followern Einblicke in ihre Tätigkeiten und Erlebnisse, darunter auch ihre Rolle als Entertainerin im Hotel in Ägypten.

Anya hat klare Vorstellungen für ihre Zukunft - im Fernsehen zu arbeiten, wäre wünschenswert. Bei RTL gesteht sie, dass sie sich bei vielen Modelagenturen beworben habe, aber keine sie bisher wollte. Die Dschungelcamp-Teilnahme ist für sie also eine Chance, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und ihre TV-Karriere anzukurbeln.

