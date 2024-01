Dschungelcamp 2024: Kandidatin muss gehen - und weint bitterlich

An Tag 10 des Dschungelcamps muss eine Kandidatin gehen, die noch viel vorhatte. Wer nun das Camp verlassen musste und was der Grund sein könnte, lesen Sie hier.

Am Ende des zehnten Tages von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) sind nur noch neun Kandidaten im Dschungelcamp. Eine Kandidatin musste die Sendung verlassen: Für Model Anya Elsner ist die Zeit im Australischen Dschungel jetzt vorbei. Dabei hatte sie noch einiges vor, wie sie später in einem Interview erzählt hat.

Rauswurf aus dem Dschungelcamp 2024: Anya weint bitterlich

Für Anya selbst kam die Entscheidung nicht unerwartet: "Ich hab es mir leider schon ein bisschen gedacht", verriet sie nach der Sendung am Sonntag im Interview bei der RTL-Sendung "Die Stunde danach". Dennoch war die Entscheidung der Zuschauer sichtlich ein Schock für das Camp-Küken. Nach der Verkündung der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, wer am wenigsten Anrufe bekommen hat, fällt sie Mit-Kandidatin Leyla Lahouar in die Arme und weint bitterlich. Damit ist die 20-Jährige die dritte Frau, die das Camp verlässt: Erst war Model Cora Schumacher in der dritten Folge freiwillig gegangen, am Samstag flog dann Modedesignerin Sarah Kern raus.

Kurze Zeit nach ihrer letzten Sendung im Dschungelcamp 2024 wirkt Anya dagegen schon emotional gefasster. "Ich gehe mit einem lachenden Auge raus. Mir geht es gut", sagt sie gegenüber RTL. "Es ist natürlich voll schade, dass ich jetzt raus bin. Es war ein Riesen-Abenteuer und ich bin so froh, dass ich an dieser Reise teilnehmen konnte", fasst sie zusammen.

Dschungelcamp 2024: Warum musste Anya gehen?

Anya kämpfte bereits als Kandidatin bei " Germany's Next Topmodel" um einen Sieg, und wurde dabei als egozentrisch und zickig bekannt. Im Dschungel hat sie sich von einer anderen Seite gezeigt. "An erster Stelle war es mir wichtig, den Zuschauern zu zeigen: Ich kann nicht nur die GNTM-Zicke sein." Sie könne lieb, freundlich und lustig sein. Auch eine "taffe Seite" hätte Anya den Zuschauern noch gerne gezeigt: "Ich wollte unbedingt herausfinden, was in mir steckt. Ich wollte ganz viele Prüfungen mitnehmen und meine Angst vor Spinnen überwinden." Bei den Zuschauern sorgte sie dagegen hauptsächlich für Empörung, da sie am siebten Tag im Camp schlecht über ihre eigene Mutter sprach.

Anya selbst erklärt sich den Rauswurf im Nachhinein so: "Ich glaube tatsächlich, dass ich von den ganzen Campern hier die geringste Fanbase habe oder noch die Unbekannteste bin. Ich war bisher nur in einem TV-Format, und ich glaube, dass mich noch nicht genug Leute kennen". Sie sei dankbar für jeden Anrufer, aber es habe nicht gereicht.

Nach Anyas unfreiwilligem Auszug bleiben im Camp noch folgende Kandidaten übrig, die um die Dschungelkrone kämpfen: "Bachelor"-Sternchen Leyla Lahouar, Ex-Fußball-Profi David Odonkor und Streamer twenty4tim, Schauspieler Heinz Hoenig, Sängerin Lucy Diakovska, Kim Virginia, die auch bei "Temptation Island" dabei war, die Reality-Bekanntheiten Fabio Knez von "Make Love, Fake Love" und Mike Heite vom "Sommerhaus der Stars" sowie Schauspieler Felix von Jascheroff.