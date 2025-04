Madeline Juno bei „Sing meinen Song“ 2025: Die Sängerin wuchs in einer Musikerfamilie auf

2025 geht die Sendung „Sing meinen Song“ bereits in die 12. Staffel. Gastgeber ist der Popsänger und Songwriter Johannes Oerding. Nachdem er 2019 das erste Mal selbst als Künstler an der TV-Show teilgenommen hat, führt der gebürtige Münsteraner in diesem Jahr bereits zum fünften Mal durch die Sendung. Insgesamt sieben Künstlerinnen und Künstler sind in eine Villa in Südafrika eingeladen, um im Rahmen der jeweiligen Sendetermine von „Sing meinen Song“ 2025 die Songs der Kolleginnen und Kollegen in einer neuen Version zu präsentieren.

Eine der sieben Musikerinnen und Musiker ist die Singer-Songwriterin Madeline Juno. Wir stellen Ihnen die 29-Jährige in diesem Artikel vor und geben Einblicke, worauf sich die gebürtige Offenburgerin bei der 12. Staffel von „Sing meinen Song“ am meisten freut.

Madeline Juno bei „Sing meinen Song“ 2025: Leben und Biographie der 29-Jährigen

Auf universal-music.de wird geschrieben, dass Madeline Juno in „einem 1000-Seelen-Dorf nahe dem Schwarzwald“ und „in der Obhut einer Musikerfamilie“ aufwächst. Geboren wird die Sängerin am 11. August 1995 im baden-württembergischen Offenburg. Durch ihren familiären Hintergrund mit einem Vater als Schlagzeuger und einer Mutter als Pianistin wird ihr die musikalische Leidenschaft praktisch in die Wiege gelegt. Wie Madeline Juno auf ihrer Website verrät, fängt alles „im Bandkeller ihrer Eltern an, den sie mit 11 auf eigenen Wunsch als Kinderzimmer bezieht“. Im Alter von 13 Jahren fängt sie allmählich an, englischsprachige Lieder auf YouTube hochzuladen. Dies macht die Produzenten von Tokio Hotel auf die junge Musikerin aufmerksam und ebnet den Weg für ihre weitere Karriere.

Nach dem Abitur feiert sie ihr Debüt mit dem Album „The Unknown“. Das auf der Platte enthaltene Lied „Error“ wird zum Titelsong von „Fack ju Göhte“. Mit ihrem zweiten Album „Salvation“ nimmt sie ihre letzte CD auf Englisch auf. Seitdem singt Madeline Juno auf Deutsch und konnte mit ihren beiden letzten Alben „Besser kann ich es nicht erklären“ und „Nur zu Besuch“ große Charterfolge feiern. Neben zahlreichen TV- und Festival-Auftritten schrieb sie zudem den Titelsong für den ZDF-Kinderspielfilm „Geheime Schatten“.

„Sing meinen Song“ 2025: So denkt Madeline Juno über die TV-Show

Madeline Juno reist mit großer Vorfreude in die Villa nach Südafrika im Rahmen von „Sing meinen Song“ 2025. Für sie ist die „Sing meinen Song“ 2025 das beste Musik-Format, das es in Deutschland gibt. Besonders schätzt sie die Möglichkeit, dass den Künstlerinnen und Künstlern ein Raum gegeben wird, über ihre Musik zu sprechen. Dies sei in der deutschen Fernsehlandschaft in dieser Form ein rares Gut. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen einen authentischen Eindruck darüber, wer die Musikerinnen und Musiker wirklich sind und was sie bewegt.

Für die 29-Jährige besteht der Reiz der Sendung auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die zum Vorschein kommen. So wisse vorher niemand, wie sich beispielsweise Madeline Juno mit den anderen Musikerinnen und Musikern bei „Sing meinen Song“ 2025 verstehen würde. Letztlich haben sich alle sieben gut verstanden und ihrer Meinung nach ist eine persönliche Ebene der Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig zum Vorschein gekommen. Ihre Zeit in Südafrika beschreibt sie als sehr schön, aber auch äußerst anstrengend. Wenn sie auf die TV-Show blickt, dann kommen Madeline Juno Empfindungen des Stolzes, der Intensität, aber auch der Nervosität in den Sinn. Müsste die Sängerin „Sing meinen Song“ 2025 mit einem Wort beschreiben, dann wäre es wohl das der „Klassenfahrt“, mit allem, was dazu gehört.

„Sing meinen Song“ 2025: Start und Übertragung im TV und Stream

Ab Frühjahr 2025 können Sie wöchentlich eine neue Folge von Staffel 12 der beliebten Musikshow auf Vox um 20.15 Uhr sehen. Zusätzlich können die Sendungen auf RTL+ gestreamt werden.