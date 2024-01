Tatort gestern aus Köln: Lohnt sich "Pyramide"?

Im Tatort gestern (14.01.2024) aus Köln bekommen es Ballauf und Schenk mit einem ermordeten Anwalt und einer dubiosen Investment-Firma zu tun. Für die Zuschauer wird es speziell. Lohnt sich "Pyramide"?

" Pyramide " heißt der Tatort gestern aus Köln . Der Krimi lief am Sonntagabend (14.01.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

" heißt der gestern aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (14.01.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Ein Rechtsanwalt, der eine Sammelklage gegen eine Investment-Firma vertreten hat, wird ermordet in seiner Kanzlei gefunden. Für Ballauf und Schenk beginnt ein Fall, der sich um den Reiz des Geldes und die Gier nach Reichtum dreht - und den tiefen Fall, wenn das System der "Pyramide" bröckelt.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort gestern (14.01.2024) aus Köln im Schnellcheck

Wie aus dem Nichts kommt für André Stamm (Rouven Israel) die Chance seines Lebens. Ein Kamerad aus Bundeswehrzeiten bietet ihm einen vielversprechenden Job bei der Investment-Firma "Concreta" an. Rocko Andersen (Oleg Tikhomirov) ist bei dem Unternehmen an viel Geld gekommen. Ein schickes Auto und eine Wohnung über den Dächern der Stadt: All das kann André sich bald auch leisten. Dafür muss er nur das tun, was Firmengründer Christopher Komann (Robin Sondermann) von seinem Team fordert: Verkaufen, verkaufen, verkaufen.

André ist dazu bereit. Seine Frau Anja erwartet gerade ihr erstes Kind. Er will seiner Familie ein Leben in Wohlstand bieten. Und tatsächlich: Auf Anhieb gewinnt er im Job neue Kunden und fährt fette Provisionen ein. Doch schon kurze Zeit später laufen die Dinge bei "Concreta" vollkommen aus dem Ruder. Als schließlich ein Rechtsanwalt ermordet in seiner Kanzlei gefunden wird, der zuletzt eine Sammelklage gegen die Investment-Firma vertreten hat, beginnen die Ermittlungen von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär).

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Pyramide" aus Köln einzuschalten?

Der Tatort heute ist - ähnlich einer Mini-Serie - in episodenhafte Kapitel mit Überschriften unterteilt. Die Zuschauer erfahren in Rückblenden, was passiert ist - und die Kapitel sollen dabei helfen "alles für sich zu strukturieren und nachzuvollziehen", sagt Regisseurin Charlotte Rolfes, für die "Pyramide" die erste Tatort-Inszenierung ist. In Summe ist das zwar nicht grob misslungen, am Ende aber doch ein ziemlich zusammengerührtes Fernsehkrimi-Menü, mit viel Luft nach oben, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort gestern aus Köln

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Melanie Novak : Renan Demirkan

: Christopher Komann : Robin Sondermann

: Robert Andersen " Rocko ": Oleg Tikhomirov

" ": Andrè Stamm : Rouven Israel

: Anja Stamm: Roxana Samadi

Stamm: Alina Janßen : Caro Cult

: Caro Cult Sylvia Andersen: Sophia Pfennigstorf

Stephan Kleinerts : Kasem Hoxha

: Kasem Hoxha Claudia Lilienthal : Nicole Johannhanwahr

: Nicole Johannhanwahr Josy Peters: Rebekka Wurst

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Charlotte Rolfes führt Regie bei "Tatort: Pyramide" nach einem Drehbuch von Arne Nolting und Martin Scharf. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

